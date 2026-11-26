* în patru dintre cazurile verificate, municipalitatea a sesizat organele abilitate, respectiv Poliţia, Parchetul şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice * sesizările au fost făcute în urma unor suspiciuni privind posibile fapte de natură penală

Controale la asociaţiile de proprietari din Iaşi, în urma cărora au fost aplicate amenzi în valoare totală de 62.000 de lei. Patru administratori riscă să îşi piardă atestatele profesionale, iar în alte patru cazuri Primăria a sesizat Poliţia, Parchetul şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, existând suspiciuni privind săvârşirea unor fapte de natură penală.

Verificările au fost făcute de Serviciul Asociaţii Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi. Inspectorii au desfăşurat doar nouă controale, dintre care unul din oficiu şi opt în urma sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni. Însă bilanţul arată că au fost aplicate 23 de amenzi contravenţionale şi şase avertismente.

Neregulile descoperite vizează încălcarea legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, administrarea fondurilor şi ţinerea evidenţelor financiar-contabile.

Patru administratori riscă să piardă atestatul profesional

Cele mai importante măsuri vizează patru administratori de condominii pentru care Primăria Iaşi a iniţiat procedurile de retragere a atestatelor profesionale. Propunerile au fost formulate în urma unor abateri grave constatate de inspectori.

Printre neregulile identificate se numără neîndeplinirea obligaţiilor legale privind administrarea financiară a asociaţiilor, lipsa documentelor justificative şi alte deficienţe în gestionarea condominiilor.

În paralel, în patru dintre cazurile verificate, municipalitatea a sesizat organele abilitate, respectiv Poliţia, Parchetul şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice. Sesizările au fost făcute în urma unor suspiciuni privind posibile fapte de natură penală.

Ieşenii pot reclama neregulile din asociaţiile de proprietari

Primăria Iaşi îi încurajează pe locatari să sesizeze eventualele probleme din activitatea asociaţiilor de proprietari, astfel încât inspectorii să poată verifica situaţiile semnalate şi să dispună măsurile prevăzute de lege.

Verificările vizează modul în care sunt administrate fondurile locatarilor, documentele financiar-contabile şi respectarea obligaţiilor legale de către administratorii de condominii. Laura RADU