Trenul Metropolitan Iași riscă să nu fie finalizat la termen, iar Asociația Moldova Vrea Infrastructură (MVI) lansează un avertisment dur către autoritățile locale: licitațiile trebuie începute urgent, chiar înainte de semnarea contractului de finanțare europeană. În timp ce Cluj-Napoca a demarat procedurile de achiziție cu aproape un an înainte de obținerea finanțării, Iașul nu a lansat încă licitațiile pentru componentele esențiale ale proiectului.

Cu o valoare estimată la aproximativ 1,26 miliarde de lei, Trenul Metropolitan Iași prevede amenajarea a 23 de stații și puncte de oprire, dintre care 16 noi, construirea a trei pasaje rutiere și patru pasaje pietonale, electrificarea liniei Socola–Holboca și achiziția a patru rame electrice. Cererea de finanțare a fost depusă la 30 iunie 2026, iar termenul de implementare este 31 decembrie 2029.

MVI atrage atenția că timpul rămas este deja mai scurt decât durata estimată a execuției. Soluția propusă este lansarea imediată a licitațiilor cu clauză suspensivă, ceea ce înseamnă că semnarea contractelor ar fi condiționată de obținerea finanțării europene.

Clujul ne-a luat-o înainte

Exemplul invocat este Clujul, unde prima licitație pentru stații a fost lansată încă din 27 mai 2025, iar procedurile pentru supervizare și achiziția trenurilor au urmat în vara aceluiași an. Contractul de finanțare europeană a fost semnat abia la 16 martie 2026. Chiar și cu acest avans, unele contracte sunt încă nesemnate, iar procedurile au întâmpinat întârzieri și dificultăți.

Potrivit președintelui MVI, Adrian Covăsnianu, dacă Iașul așteaptă până în primăvara anului 2027 pentru a începe licitațiile, contractele pentru trenuri și stații ar putea fi semnate abia în 2028. Ar rămâne astfel mai puțin de doi ani pentru lucrări și livrarea ramelor electrice.

Asociația solicită lansarea până la 31 decembrie 2026 a procedurilor pentru cele patru trenuri electrice, stații, pasaje și servicii de supervizare, precum și publicarea unui calendar comun al investiției, clarificarea cofinanțării și pregătirea exproprierilor. „Clujul ne-a arătat că, în achizițiile publice, timpul pierdut nu se mai recuperează. Iașul are mai puțin timp până la termen decât îi cere execuția. Clauza suspensivă ne protejează banii. Nu mai există niciun motiv să așteptăm. Fiecare lună de așteptare de acum este o lună în care trenul metropolitan nu va circula”, avertizează Adrian Covăsnianu.

Daniel BACIU