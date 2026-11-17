* dispar șinele de tramvai din Piața Palat, Strada Sfântul Lazăr intră în noua configurație, zona Palatului Culturii devine pietonală * investiție de 144 de milioane de lei * Primăria a deschis și ofertele pentru contractul de supervizare a lucrărilor * finalizarea investiției este prevăzută pentru 31 decembrie 2029

Centrul Iașului se pregătește pentru una dintre cele mai spectaculoase transformări din ultimii ani. Zona Podu Roș - Palatul Culturii va intra într-un amplu proces de modernizare, care va schimba radical atât circulația tramvaielor și a mașinilor, cât și aspectul uneia dintre cele mai reprezentative zone ale orașului. La mijloc este o investiție de aproximativ 144 de milioane de lei și o nouă configurație pentru transportul public și spațiile pietonale din inima Iașului.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează Piața Palat. Actuala cale de rulare a tramvaielor de aici va fi desființată, iar zona va fi transformată într-un spațiu pietonal. În paralel, traseele tramvaielor vor fi reorganizate, iar strada Sfântul Lazăr va prelua o parte importantă din circulația acestora. Practic, configurația actuală a transportului public din centrul orașului va fi schimbată semnificativ.

Se vor constru încă 1.070 metri de linie de tramvai

Proiectul prevede modernizarea a 1.670 de metri de cale simplă de tramvai existentă și construirea a încă 1.070 de metri de linie nouă. Noua infrastructură va permite reorganizarea circulației între Podu Roș, strada Palat și strada Anastasie Panu, cu legături către rețeaua de tramvai de pe străzile Elena Doamna și Anastasie Panu.

Strada Palat și tronsonul străzii Anastasie Panu, de la intersecția cu strada Sfântul Lazăr, vor fi reorganizate pentru circulația într-un singur sens, către Podu Roș. Pe acest traseu va fi amenajată o bandă dedicată autobuzelor și tramvaielor, în timp ce linia de tramvai pentru sensul de urcare va fi mutată pe strada Sfântul Lazăr, pe partea stângă, lângă bordură.

Investiția urmărește și modernizarea sistemelor de management al traficului, astfel încât transportul public să beneficieze de prioritate, iar circulația să fie reorganizată în zona centrală.

Primăria a deschis și ofertele pentru contractul de supervizare a lucrărilor

Lucrările au fost atribuite asocierii conduse de Conest, alături de Viarom Construct și Mari-Vila Com. Contractul are o valoare de 94,22 milioane de lei fără TVA, adică aproximativ 19 milioane de euro. Durata de execuție este de 18 luni de la emiterea ordinului de începere.

În proiect sunt implicați și mai mulți subcontractanți, printre care MIRA International, Electroaxa, Swarco Traffic Romania, Yoni Com, Damiena, Teleconstruct Company și Mic Das.

Între timp, Primăria Iași a deschis și ofertele pentru contractul de supervizare a lucrărilor și consultanță în managementul proiectului, estimat la 1,09 milioane de lei fără TVA. La procedură s-au înscris Konsent și asocierea Medos Construct & Consulting - Interaxis Engineering. Ofertele sunt în evaluare, termenul indicat pentru finalizarea acestei etape fiind 25 ianuarie 2027.

144 de milioane de lei pentru noua față a centrului Iașului

Proiectul are o valoare totală de aproximativ 144 de milioane de lei, dintre care 133,45 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Contractul de finanțare a fost semnat pe 21 mai 2026, iar finalizarea investiției este prevăzută pentru 31 decembrie 2029.

Așadar, zona Palatului Culturii se pregătește pentru o schimbare majoră: șine de tramvai relocate, trasee reorganizate, benzi dedicate transportului public și un spațiu pietonal extins. O intervenție care ar putea schimba pentru mulți ani felul în care ieșenii și turiștii traversează și descoperă centrul orașului. Daniel BACIU