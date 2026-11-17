* de la tâmplari și confecționeri textile până la brutari și lăcătuși, liceele tehnologice ieșene păstrează calificări tradiționale * oferta școlilor și locurile de muncă disponibile arată însă că unele meserii supraviețuiesc într-o economie care le cere tot mai puțini specialiști

În timp ce inteligența artificială și automatizarea schimbă piața muncii, în județul Iași se pregătesc în continuare tineri pentru meserii asociate cândva marilor fabrici și atelierelor meșteșugărești. Planul de școlarizare pentru anul 2026–2027 include calificări de tâmplar, confecționer textile, lăcătuș, brutar-patiser și agricultor. Confruntarea acestor specializări cu ofertele angajatorilor scoate la iveală diferențe importante între capacitatea școlilor de a pregăti absolvenți și cererea imediată de personal.

Tâmplarii și confecționerii textile au rămas în oferta liceelor

La Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași, specializarea tehnician designer mobilă și amenajări interioare, asociată calificării de tâmplar universal, a avut 28 de locuri în oferta de admitere pentru anul școlar 2026–2027. La Hârlău, liceul tehnologic a prevăzut alte 28 de locuri pentru pregătirea în domeniul construcțiilor, cu posibilitatea obținerii calificării de dulgher-tâmplar-parchetar. Industria textilă continuă să fie reprezentată în învățământul tehnologic. La Hârlău, Șcheia și Victoria, oferta a inclus clase de câte 28 de locuri pentru calificarea de confecționer produse textile, în combinație cu pregătirea de tehnician designer vestimentar. Cele trei unități au prevăzut, așadar, 84 de locuri.

Lăcătuși, brutari și meserii care încă au căutare

La Dagâța și Țibănești, liceele tehnologice au păstrat calificarea de lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, fiecare cu 28 de locuri. La Hârlău, pregătirea pentru meseria de brutar-patiser a beneficiat de 56 de locuri, iar la Țibana au fost prevăzute alte 56.

Nici agricultura tradițională nu a dispărut din școli. La Plugari, 28 de locuri au fost destinate pregătirii agricultorilor pentru culturile de câmp, în timp ce la Mogoșești elevii pot urma calificarea de lucrător în agricultura ecologică. Specializările nu sunt însă identice cu meseriile practicate în urmă cu câteva decenii. Tâmplăria folosește astăzi utilaje automatizate, confecțiile textile presupun echipamente industriale moderne, iar agricultura depinde tot mai mult de mecanizare. Denumirile tradiționale au rămas, dar competențele profesionale s-au schimbat.

Piața muncii arată unde există cerere

Datele AJOFM Iași pentru ultima săptămână indică 1.377 de locuri de muncă vacante în județ, dintre care 1.290 destinate persoanelor cu studii medii.

În municipiul Iași, angajatorii au declarat nouă posturi de confecționer-asamblor articole textile, opt de lăcătuș pentru construcții metalice și navale, trei de tâmplar universal și cinci de patiser. Au mai fost disponibile 20 de posturi de zidar roșar-tencuitor, șapte de dulgher și cinci de lăcătuș mecanic.

Cifrele sugerează că meseriile nu au dispărut, dar cererea este inegală. Construcțiile absorb încă lucrători calificați, în timp ce oferta publică imediată pentru tâmplari sau confecționeri este mai restrânsă.

La Iași, meseriile tradiționale continuă să aibă un loc în învățământul tehnologic. Supraviețuirea lor economică depinde însă mai puțin de denumirea înscrisă pe diplomă și mai mult de existența angajatorilor dispuși să transforme calificarea într-un loc de muncă.

Dan DIMA