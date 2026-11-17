* Iașul câștigă din programare și servicii informatice, însă o parte din banii investiți în digitalizare ajung la furnizori din afara județului * diferența dintre cifra de afaceri și valoarea adăugată locală arată cât de mult beneficiază economia ieșeană de dezvoltarea industriei tehnologice

Mii de firme IT, contracte internaționale și investiții în infrastructură digitală au transformat Iașul într-un centru important al economiei tehnologice. Dincolo de valoarea afacerilor, rămâne însă o realitate mai puțin discutată: companiile ieșene dezvoltă aplicații pentru clienți din străinătate, în timp ce o parte importantă a echipamentelor utilizate în economia locală provine din exterior.

Iașul vinde competență informatică și cumpără tehnologie. Este una dintre particularitățile unei economii care a reușit să atragă companii internaționale de software, dar care nu dispune de o industrie locală comparabilă de producție a calculatoarelor, serverelor și componentelor electronice. Diferența nu reprezintă, în sine, un dezechilibru. Majoritatea economiilor europene importă echipamente informatice. Important este câtă valoare reușesc firmele ieșene să creeze folosindu-le și ce parte din câștiguri rămâne în județ.

Aproape 3.000 de firme într-o industrie cu rezultate inegale

O centralizare realizată în septembrie 2026, pe baza informațiilor din registrele publice, indica aproximativ 2.990 de firme active în programare, consultanță informatică și prelucrarea datelor în județul Iași. Peste 2.000 aveau ca activitate principală dezvoltarea de software la comandă. Numărul firmelor nu reflectă însă automat dimensiunea economică a sectorului. În aceeași statistică intră societăți cu sute sau mii de salariați, întreprinderi mici și firme cu activitate restrânsă. Diferențele apar și în bilanțuri. Amazon Development Center România a înregistrat în 2025 afaceri de aproximativ 713 milioane de lei, în timp ce profitul net s-a situat în jurul a patru milioane de lei. Centric IT Solutions România a raportat o cifră de afaceri de peste 126 de milioane de lei și un profit net de aproximativ 15,7 milioane de lei.

Echipamentele cântăresc greu în comerțul exterior

O altă imagine a economiei ieșene apare în datele Direcției Județene de Statistică. În primele șapte luni ale anului 2026, mașinile, aparatele și echipamentele au reprezentat 29,7% din valoarea importurilor județului. Categoria este mai largă decât sectorul IT și include numeroase tipuri de utilaje și aparatură. Totuși, cifrele confirmă importanța achizițiilor de echipamente pentru activitatea economică. În aceeași perioadă, grupa de produse a reprezentat 48,4% din exporturile județului, ceea ce arată că Iașul participă și la fluxurile externe de produse industriale și tehnologice. Serviciile informatice sunt contabilizate separat de comerțul cu bunuri. Prin urmare, aceste procente nu permit calcularea unui bilanț între software-ul exportat și tehnologia importată.

Salariile, contractele și profiturile fac diferența

Pentru economia locală, câștigul real din digitalizare nu se măsoară exclusiv prin veniturile companiilor IT. Contează salariile plătite angajaților, serviciile contractate de la alte firme ieșene, investițiile și profiturile care sunt reinvestite.

O companie poate avea încasări mari din contracte externe, dar poate transfera o parte a veniturilor către alte societăți din grup. În același timp, o firmă locală mai mică poate crea valoare semnificativă dacă dezvoltă și comercializează propriile produse informatice.

Aceeași logică se aplică achizițiilor tehnologice. Un server fabricat în străinătate aduce venit producătorului, dar instalarea, configurarea, securizarea și întreținerea lui pot deveni contracte pentru specialiștii ieșeni.

Din această perspectivă, oportunitatea economică nu se limitează la vânzarea de programe informatice. Ea include integrarea sistemelor, securitatea cibernetică, automatizarea industrială și dezvoltarea unor soluții pentru administrație, medicină sau industrie.

Pentru Iași, următoarea etapă de dezvoltare a economiei digitale depinde de capacitatea companiilor de a transforma serviciile informatice în produse, proprietate intelectuală și investiții locale. Nu numărul calculatoarelor cumpărate indică succesul digitalizării, ci valoarea economică produsă cu ajutorul lor.

Dan DIMA