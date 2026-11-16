Lovitură grea pentru unul dintre cei mai puternici constructori din Iași

Daroconstruct, companie aflată în proces de preluare de către grupul austriac STRABAG, a pierdut în primă instanță un proces cu Consiliul Județean Iași și trebuie să restituie aproximativ 1,54 milioane de lei din bani încasați pentru modernizarea unui drum județean. Miza scandalului: profitul constructorului, inclus în ajustările de preț plătite din bani publici!

Litigiul vizează modernizarea lotului 3 al Axei rutiere Iași – Suceava, pe traseul Belcești – Ceplenița – Scobinți – Lespezi, o investiție care acoperă aproximativ 41 de kilometri.

Contractul, atribuit inițial pentru aproape 92 de milioane de lei, a explodat ulterior până la aproximativ 135 de milioane de lei, după cinci acte adiționale. Creșterea este de circa 47%!

Scandalul a pornit de la un control al Curții de Conturi. Auditorii au constatat că administrația județeană acceptase ajustarea prețurilor inclusiv pentru componenta de profit a constructorului, deși mecanismul trebuia să compenseze creșterea costurilor efective ale lucrărilor, nu să majoreze câștigul firmei.

Inițial, inspectorii au estimat că aproximativ 484.000 de lei ar fi fost achitați nejustificat prin acest mecanism. Ulterior, CJ Iași a solicitat în instanță recuperarea unei sume de aproximativ 1,54 milioane de lei, de peste trei ori mai mare decât estimarea inițială.

Instanța a dat câștig de cauză parțial Consiliului Județean! Judecătorii au dispus restituirea banilor aferenți ajustării profitului și au respins apărarea companiei privind prescrierea dreptului de a cere recuperarea sumelor. Celelalte pretenții ale administrației județene au fost respinse. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.

Daroconstruct a raportat în 2025 un profit de peste 77 de milioane de lei, iar acum se află în plin proces de preluare de către gigantul austriac STRABAG, tranzacție analizată de Consiliul Concurenței.

O decizie judecătorească răsunătoare pentru piața construcțiilor din Iași, într-un moment în care compania se pregătește să intre sub umbrela unuia dintre cei mai mari jucători europeni din domeniu. Daniel BACIU