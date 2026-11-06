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Pagina principală Moldova Avalanșă de spectacole la Iași!

Avalanșă de spectacole la Iași!

Avalanșă de spectacole la Iași!

Avalanșă de spectacole la Iași!

Numeroase expoziții, concerte și spectacole de teatru compun afișul cultural al săptămânii următoare la Iași!

Ateneul Național Iași

Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 12:00 – „Povestea celor trei purceluși... altfel”, spectacol pentru copii, regia Miruna Hriscu, Sala Unirii;

Duminică, 8 noiembrie, ora 12:00 – „Sarea în bucate”, spectacol pentru copii, regia Erica Moldovan, Sala Mare „Radu Beligan”;

Joi, 12 noiembrie, ora 19:00 – „Ivanov”, regia Dumitru Acriș, Sala Unirii;

Vineri, 13 noiembrie, ora 19:00 – „Take, Ianke și Cadâr”, regia Ion Sapdaru, Sala Unirii.

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași

1 – 30 noiembrie – acces gratuit, în regim free trial, la colecția digitală „The Illustrated War News, 1914–1918 & 1939”, disponibilă pe platforma British Online Archives.

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași

3 noiembrie 2026 – 10 ianuarie 2027 – expoziția „Matisse la Palat”, Muzeul de Artă, Sala Tezaur;

30 octombrie – 6 noiembrie – „Cronografia firelor - o istorie de familie țesută în memoria timpului”, expoziție de goblenuri semnată de Daniela Lariu-Rusu, la Muzeul „Poni-Cernătescu”;

8 octombrie – 15 noiembrie – expoziția „În slujba Coroanei”, Muzeul Unirii.

Filarmonica „Moldova” Iași

Vineri, 6 noiembrie, ora 19:00 – concert vocal-simfonic dedicat creației compozitorului Giovanni Bottesini, la Casa de Cultură a Studenților;

Vineri, 13 noiembrie, ora 19:00 – concert simfonic cu lucrări de Paul Constantinescu, George Enescu și Antonín Dvořák, la Casa de Cultură a Studenților.

Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”

Vineri, 6 noiembrie, ora 17:00 – dezbaterea „Protestul studenților din Iași – 17 februarie 1987: memorie și semnificație istorică”, în Sala Senatului a Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Muzeul Național al Literaturii Române Iași

Vineri, 13 noiembrie, ora 18:30 – concert de pian susținut de Bogdan Vaida, la Casa Muzeelor; </body></html>

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