Avalanșă de spectacole la Iași!

Numeroase expoziții, concerte și spectacole de teatru compun afișul cultural al săptămânii următoare la Iași!

Ateneul Național Iași

Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 12:00 – „Povestea celor trei purceluși... altfel”, spectacol pentru copii, regia Miruna Hriscu, Sala Unirii;

Duminică, 8 noiembrie, ora 12:00 – „Sarea în bucate”, spectacol pentru copii, regia Erica Moldovan, Sala Mare „Radu Beligan”;

Joi, 12 noiembrie, ora 19:00 – „Ivanov”, regia Dumitru Acriș, Sala Unirii;

Vineri, 13 noiembrie, ora 19:00 – „Take, Ianke și Cadâr”, regia Ion Sapdaru, Sala Unirii.

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași

1 – 30 noiembrie – acces gratuit, în regim free trial, la colecția digitală „The Illustrated War News, 1914–1918 & 1939”, disponibilă pe platforma British Online Archives.

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași

3 noiembrie 2026 – 10 ianuarie 2027 – expoziția „Matisse la Palat”, Muzeul de Artă, Sala Tezaur;

30 octombrie – 6 noiembrie – „Cronografia firelor - o istorie de familie țesută în memoria timpului”, expoziție de goblenuri semnată de Daniela Lariu-Rusu, la Muzeul „Poni-Cernătescu”;

8 octombrie – 15 noiembrie – expoziția „În slujba Coroanei”, Muzeul Unirii.

Filarmonica „Moldova” Iași

Vineri, 6 noiembrie, ora 19:00 – concert vocal-simfonic dedicat creației compozitorului Giovanni Bottesini, la Casa de Cultură a Studenților;

Vineri, 13 noiembrie, ora 19:00 – concert simfonic cu lucrări de Paul Constantinescu, George Enescu și Antonín Dvořák, la Casa de Cultură a Studenților.

Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”

Vineri, 6 noiembrie, ora 17:00 – dezbaterea „Protestul studenților din Iași – 17 februarie 1987: memorie și semnificație istorică”, în Sala Senatului a Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Muzeul Național al Literaturii Române Iași

Vineri, 13 noiembrie, ora 18:30 – concert de pian susținut de Bogdan Vaida, la Casa Muzeelor;