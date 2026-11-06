Autostrada A8 avansează! Lucrările pe lotul Joseni - Ditrău, salt spectaculos într-o singură lună

Autostrada A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț începe să prindă contur și în județul Harghita, unde lucrările pe lotul 1D Joseni - Ditrău au ajuns la un stadiu de execuție de 16%. Mai mult, constructorul a reușit să înregistreze un progres de 6 puncte procentuale într-o singură lună, un ritm care arată că șantierul este în plină activitate.

Aproximativ 300 de muncitori și 200 de utilaje și echipamente sunt mobilizate pe primul lot de autostradă din Harghita. Se lucrează simultan la terasamente, poduri, pasaje și noduri rutiere, iar mai multe puncte ale viitoarei șosele de mare viteză au intrat deja într-o etapă vizibilă de construcție.

Unul dintre cele mai importante fronturi este nodul rutier de la Joseni, unde sunt executate inclusiv bretelele 1, 2 și 3. În paralel, constructorul a deschis șantiere la 12 dintre cele 21 de poduri prevăzute pe traseu. Printre acestea se numără structurile peste Pârâul Alb, Pârâul Bâtca, râul Mureș și Pârâul Lăzarea. La traversarea Mureșului au început inclusiv operațiunile de forare, armare și betonare a piloților.

Ecoduct pentru traversarea în siguranță a autostrăzii de către animale

Tot în zona nodului Joseni se lucrează la ecoduct, pasajul special conceput pentru a permite traversarea în siguranță a autostrăzii de către animale. În plus, au început lucrările la sistemul inteligent de transport (ITS), pe sectorul kilometrilor 90-93.

Acesta va include camere video de supraveghere, sisteme de detectare a vitezei, recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, cântărire dinamică a vehiculelor și senzori pentru monitorizarea condițiilor meteo și a riscului de îngheț pe carosabil. Practic, viitoarea autostradă va beneficia de tehnologii moderne pentru monitorizarea traficului și creșterea siguranței rutiere.

Lucrările au început pe 17 august 2026, iar evoluția șantierului este monitorizată permanent de specialiștii CNIR. Contractul este derulat de asocierea Danlin XXL SRL – Intertranscom Impex SRL – Groma Hold și are o durată totală de 34 de luni: 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Există însă și un factor care ar putea încetini ritmul: apropierea sezonului rece. Condițiile meteo specifice iernii pot afecta desfășurarea lucrărilor, iar următoarele luni vor reprezenta un test important pentru mobilizarea constructorului.

Autostrada A8, supranumită și Autostrada Unirii, trebuie să lege Moldova de Transilvania și să scoată regiuni întregi din izolarea infrastructurală. Pentru Iași și întreaga Moldovă, fiecare kilometru construit înseamnă o șansă în plus la investiții, locuri de muncă, acces mai rapid la piețe și reducerea decalajelor economice față de vestul țării.

Deocamdată, pe lotul Joseni - Ditrău, șantierul a ajuns la 16%. Urmează ca ritmul de lucru să demonstreze dacă termenele asumate vor putea fi respectate. Daniel BACIU