Cumperi de Black Friday și poți câștiga un Mystery Box, în fiecare vineri, la Palas

Ești pregătit pentru cea mai intensă perioadă de cumpărături a anului? Brandurile din Palas dau startul promoțiilor de Black Friday vineri, 6 noiembrie 2026, cu reduceri de până la 70%. În plus, anul acesta, fiecare zi de vineri vine cu o surpriză: poți câștiga un Mystery Box cu produse inedite.

Anul acesta, în fiecare zi de vineri din luna noiembrie, Palas te invită să te bucuri de sesiuni de shopping care îți pot aduce premii-surpriză. Weekend-ul acesta marchează debutul campaniei de Black Friday, iar reducerile ajung până la 70%. În plus, dacă faci cumpărături de minimum 500 pe unul sau mai multe bonuri și vii la Centrul de Premiere din zona Massimo Dutti, primești un Mystery Box. Fiecare cutie poate ascunde parfumuri, produse de beauty, accesorii, vouchere Coriolan și Obsentum, produse de la Furla dar și alte surprize. Regulamentul campaniei poate fi citit pe site-ul Palas .

Brandurile tale preferate participă la campania de Black Friday și te așteaptă cu reduceri de neratat. Nissa, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Made By Society și Mango afișează reduceri de până la 50%, iar la Levi's beneficiezi de prețuri speciale în funcție de numărul articolelor achiziționate. Și branduri precum Zara, H&M, Guess, Motivi și D'S Damat au pregătit promoții.

Dacă vrei pantofi noi, genți și accesorii care să își accesorieze perfect ținutele, Anna Cori, Furla, Ecco, Tezyo și Enzo Bertini au pregătit oferte. Pasionații de mișcare și sport își pot reînnoi garderoba cu echipamente la prețuri reduse de la Nike, Intersport, Buzz și Sport Vision.

Redescoperă bucuria ritualurilor de îngrijire și frumusețe cu produsele de la The Body Shop, Sephora, Xpert Beauty, MAC Cosmetics și Pupa Milano. Tot în această perioadă, vei găsi oferte la Pandora, Swarovski și Splend'or, dar și la Cărturești, LEGO, Noriel și Kitchen Shop.

Pregătește lista de cumpărături, urmărește promoțiile și bucură-te de oferte la brandurile tale preferate!

Departament PR

W: www.palasiasi.ro