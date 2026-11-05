* specialiști în arhitectură peisageră, urbanism, biodiversitate și protecția mediului se reunesc la conferința anuală AsoP România * evenimentul aduce în prim-plan soluții pentru orașe mai verzi, spații publice mai bine proiectate și adaptarea la schimbările climatice

Iașul devine, pentru două zile, locul de întâlnire al profesioniștilor care proiectează viitorul spațiilor verzi. Conferința anuală a Asociației Peisagiștilor din România (AsoP), organizată sub genericul „COMMON GROUND – Peisajul ca teren comun al transformării”, va reuni, pe 7 și 8 noiembrie 2026, peisagiști, arhitecți, urbaniști, cercetători și reprezentanți ai instituțiilor publice. Dezbaterile vor aborda una dintre marile provocări ale orașelor contemporane: păstrarea echilibrului dintre dezvoltarea imobiliară, protejarea naturii și nevoia locuitorilor de spații publice accesibile.

Natura devine parte din infrastructura orașului

Conferința AsoP România propune o abordare a peisajului care depășește amenajarea parcurilor și plantarea arborilor ornamentali. În viziunea organizatorilor, natura trebuie integrată în proiectele urbane încă din etapa de planificare, alături de infrastructura rutieră, locuințe și servicii publice.

Programul este structurat în patru paneluri tematice, fiecare dedicat unei componente a dezvoltării urbane. Prima secțiune, „Ground”, analizează relația dintre sol, apă și climă, în timp ce „Living Ground” aduce în discuție biodiversitatea, protejarea habitatelor și funcționarea ecosistemelor urbane.

Panelul „Shared Ground” este dedicat spațiului public, comunităților și patrimoniului, iar „Future Ground” urmărește rolul peisagiștilor în educație, proiectare și elaborarea deciziilor administrative.

Discuțiile vizează inclusiv soluțiile prin care orașele pot limita efectele temperaturilor extreme și ale precipitațiilor abundente. Arborii maturi, grădinile de ploaie, suprafețele care permit infiltrarea apei și coridoarele verzi reprezintă intervenții care pot reduce disconfortul termic și pot îmbunătăți calitatea mediului urban.

Miza este importantă și pentru administrațiile locale, întrucât proiectarea greșită a unui spațiu public poate genera costuri suplimentare de întreținere și poate compromite dezvoltarea vegetației pentru mulți ani.

Iașul, între dezvoltarea urbană și nevoia de spații verzi

Organizarea conferinței la Iași readuce în atenție situația parcurilor și a suprafețelor verzi din municipiu. Potrivit datelor raportate de Primărie pentru anul 2025, orașul dispune de 857 de hectare de spații verzi, ceea ce înseamnă aproximativ 26,15 metri pătrați pe locuitor.

Indicatorul oficial ascunde însă diferențe importante între suprafața contabilizată și cea efectiv accesibilă. Estimările prezentate de Asociația Civica plasează spațiile verzi accesibile sub 18 metri pătrați pe locuitor, în condițiile în care evidențele includ și terenuri care nu funcționează ca parcuri de cartier.

Pentru ieșeni, problema este vizibilă mai ales în zonele rezidențiale intens dezvoltate, unde distanța până la un parc, lipsa arborilor maturi și suprafețele betonate influențează direct confortul zilnic.

Un proiect care răspunde acestor preocupări este transformarea malurilor Bahluiului într-un coridor verde-albastru. Inițiativa municipalității, dezvoltată cu sprijinul Băncii Mondiale și al partenerilor instituționali, urmărește amenajarea unor trasee pietonale, piste pentru biciclete și spații de recreere, cu păstrarea și dezvoltarea biodiversității.

Primul tronson vizat, între Podu Roș și Podul Tudor Vladimirescu, acoperă aproximativ 5,7 hectare. În octombrie 2026, propunerile de amenajare au fost prezentate în cadrul consultărilor publice, proiectul aflându-se încă în etapa de pregătire.

Dincolo de prezentările specialiștilor, miza rămâne una concretă: spațiile verzi nu trebuie să existe doar în statisticile administrației, ci să fie prezente acolo unde oamenii locuiesc, muncesc și își petrec timpul liber.

Dan DIMA