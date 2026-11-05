Iașul, locul 4 în țară la profitabilitate. Vânzările cresc peste medie

* firmele ieșene depășesc media națională a profitabilității, iar vânzările au crescut cu 8,2% în primele nouă luni din 2026 * județul se află în grupul celor mai performante economii locale din România

Iașul ocupă locul patru în România în clasamentul profitabilității firmelor, după București, Cluj și Ilfov. Cu o marjă netă mediană de 10,15%, județul depășește media națională de 8,38%, potrivit „Barometrului economiei mici 2026”, realizat de FGO și SMARTreports. Datele arată și o creștere a vânzărilor peste media țării, deși scumpirile continuă să afecteze rezultatele companiilor.

Iașul, în primele patru economii locale după profitabilitate

Economia Iașului câștigă teren în clasamentele naționale. Potrivit bilanțurilor financiare aferente anului 2025, firmele din județ au înregistrat o marjă netă mediană de 10,15%, performanță care plasează Iașul pe poziția a patra în România.

Bucureștiul conduce clasamentul, cu 12,93%, urmat de Cluj, cu 12,36%, și Ilfov, cu 10,23%. Diferența dintre Iași și Ilfov este de numai 0,08 puncte procentuale, în timp ce avansul față de media națională ajunge la 1,77 puncte.

Marja netă mediană arată cât de profitabilă este firma aflată la mijlocul distribuției, raportând rezultatul său la cifra de afaceri. Spre deosebire de profitul total al unui județ, acest indicator nu este influențat decisiv de câteva companii foarte mari.

Performanța Iașului este relevantă și prin comparație cu alte județe. Caraș-Severin înregistrează o marjă de numai 3,27%, Harghita ajunge la 5,06%, iar Maramureș la 5,36%. Diferențele evidențiază decalajele dintre economiile locale și capacitatea firmelor de a transforma activitatea comercială în profit.

Vânzările firmelor ieșene cresc mai repede decât media țării

Datele din 2026 confirmă dinamica mediului de afaceri ieșean. În intervalul ianuarie–septembrie, firma mediană din eșantionul FGO a înregistrat o creștere a vânzărilor de 8,2%, față de aceeași perioadă din 2025. Media națională a fost de 4,9%.

Iașul depășește astfel Sibiu, unde avansul a fost de 7,1%, Mureș, cu 6,6%, Cluj, cu 6,1%, și Timiș, cu 5,9%.

Creșterea trebuie însă analizată în raport cu evoluția prețurilor. În perioada studiată, acestea au avansat cu 9,74%, peste ritmul vânzărilor firmelor ieșene. Prin urmare, majorarea sumelor facturate nu înseamnă automat că firmele au vândut cantități mai mari sau că au obținut profituri suplimentare.

Pe termen mai lung, Iașul prezintă un rezultat favorabil. În 2025, vânzările reale ale firmei mediane din eșantion erau cu 6,5% peste nivelul din 2021. În Cluj, creșterea corespunzătoare era de 4,4%, în timp ce în București se înregistra o scădere de 4,5%.

Profitabilitatea ridicată nu înseamnă că toate firmele câștigă

La nivel național, 25,96% dintre firmele active au încheiat anul 2025 pe pierdere. Cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Neamț, cu 20,66%, Bacău, cu 22,15%, și Suceava, cu 22,39%, între județele din Moldova.

Specialiștii atrag atenția că profitabilitatea trebuie analizată împreună cu ponderea companiilor pe pierdere și nivelul capitalurilor proprii.

„Un județ poate avea o cifră de afaceri ridicată datorită câtorva companii foarte mari, fără ca firma obișnuită din acel județ să fie mai profitabilă sau mai bine capitalizată”, explică Liviu Sav, cofondator SMARTreports.

Pentru Iași, poziția a patra la profitabilitate și creșterea vânzărilor peste media națională reprezintă două rezultate importante. Ele arată o capacitate ridicată a firmelor analizate de a genera profit și de a-și majora încasările, dar nu elimină presiunile inflației și riscurile financiare.

Barometrul utilizează bilanțurile depuse la ANAF și Ministerul Finanțelor, precum și datele din facturile emise prin platforma FGO. Rezultatele privind vânzările reflectă firmele incluse în acest eșantion, nu totalitatea companiilor din județ.

Dan DIMA