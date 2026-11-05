„Armata” câinilor-polițiști, mobilizată la Iași

* instituțiile ieșene au distribuit cinci echipe canine la Albița, două la Sculeni și un detașament specializat la Penitenciarul Iași * în vamă, echipajele canine sunt specializate în detectarea drogurilor, numerarului, țigaretelor, dar și pentru a găsi arme, muniții și materiale explozive * în timp ce România a mobilizat peste 600 de câini-polițiști, autoritățile recunosc că efectivele sunt insuficiente pentru supravegherea permanentă a tuturor punctelor vamale

Iașul și frontiera de est intră în prima linie a războiului împotriva drogurilor, contrabandei și rețelelor de criminalitate. Câinii-polițiști au devenit arme esențiale în lupta cu traficanții, iar cifrele oficiale arată dimensiunea dispozitivului mobilizat în Moldova: cinci echipe canine la Albița, două la Sculeni și alte echipe în punctele de frontieră de la Stânca, Rădăuți-Prut, Racovăț și Siret.

În același timp, Penitenciarul Iași se numără printre cele șapte unități din țară care au primit echipe specializate în depistarea drogurilor și telefoanelor mobile introduse ilegal după gratii.

La nivel național, Ministerul Afacerilor Interne avea în dotare, în iunie 2026, peste 600 de câini de serviciu, iar efectivele specializate în detectarea substanțelor stupefiante și psihotrope au crescut de patru ori față de 2024. Patrupedele sunt pregătite să descopere droguri, arme, muniții și explozibili, dar și să participe la misiuni de căutare și salvare. Practic, acolo unde ochii oamenilor și aparatura pot da greș, mirosul antrenat al câinilor poate face diferența!

Sculeni, punct sensibil la frontieră. Doar două echipe canine

Una dintre cele mai importante mize pentru județul Iași este controlul traficului prin punctele de trecere a frontierei. La Albița sunt repartizate cinci echipe canine, în timp ce la Sculeni există numai două. Alte patrupede sunt distribuite în punctele vamale din nordul Moldovei. Dar această desfășurare de forțe ascunde o problemă majoră: autoritățile recunosc că nu au suficiente echipe pentru a asigura permanent toate punctele vamale și toate cele patru ture de lucru.

Mai mult, Autoritatea Vamală Română este limitată de plafonul legal de maximum 60 de exemplare canine. În prezent, instituția dispune de 59 de echipe: 54 specializate în detectarea drogurilor, numerarului și țigaretelor și alte cinci pregătite pentru arme, muniții și materiale explozive. Cu alte cuvinte, frontiera trebuie supravegheată cu resurse canine limitate, în condițiile în care rețelele de contrabandă și traficul de droguri reprezintă o amenințare permanentă.

Penitenciarul Iași, pe harta operațiunilor antidrog

Nici în spatele gratiilor lucrurile nu sunt mai liniștitoare. Administrația Națională a Penitenciarelor are doar opt echipe canine specializate în depistarea drogurilor, telefoanelor mobile și altor obiecte interzise. Una dintre ele este la Penitenciarul Iași! În 2025, cele opt echipe din întreaga țară au participat la 673 de acțiuni de percheziție. Patrupedele sunt folosite inclusiv pentru patrulare, securizarea perimetrelor și escortarea deținuților.

Peste 3,1 tone de droguri capturate!

Bilanțul național din 2025 este cutremurător: 52 de grupuri infracționale destructurate, 339 de membri implicați și peste 3,1 tone de droguri confiscate. Au fost capturate și 53.820 de comprimate, 3.682 de doze LSD și peste 2.200 de plante de cannabis.

Numai echipele canine vamale au participat la verificarea a 42.917 mijloace de transport, 9.355 de bagaje și activități aeroportuare și 66.457 de colete poștale. În acțiunile comune cu alte instituții au fost descoperite 40 de cazuri de droguri, printre capturi numărându-se peste un kilogram de cocaină, mai mult de 5,7 kilograme de cannabis și metamfetamină.

Iașul, Albița și Sculeni se află astfel într-un dispozitiv de supraveghere în care fiecare echipă canină contează. Însă două echipe la Sculeni și lipsa personalului suficient pentru acoperirea permanentă a frontierei ridică o întrebare incomodă: sunt suficiente aceste efective pentru a ține traficanții departe de România?

Daniel BACIU