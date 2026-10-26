Note uriașe la concursul pentru directorii școlilor din Iași!

* cea mai mare notă la prima etapă de evaluare administrativă a proiectului planului managerial din cadrul probei de interviu a fost 10, obținută de candidatul pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale din Prisăcani, iar toți cei 21 de candidați din listă au promovat!

Rezultate spectaculoase la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere din școlile ieșene! Prima evaluare administrativă a proiectelor manageriale – probă care a început vineri și se va desfășura până pe 30 octombrie 2026, s-a încheiat cu note impresionante, iar cei 21 de candidați incluși în liste au fost declarați promovați.

Cea mai mare notă a fost 10, obținută de candidatul pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale din Prisăcani. Aproape de punctajul maxim s-au situat candidații de la Liceul Tehnologic din Fântânele, cu 9,96, Școala Profesională din Coarnele Caprei, cu 9,92, și Liceul Tehnologic „Victor Mihăilescu Craiu” din Belcești, cu 9,90 pentru funcția de director adjunct.

Lista cuprinde unități de învățământ din municipiul Iași și din mai multe localități ale județului, printre care Tomești, Ipatele, Belcești, Coarnele Caprei, Fântânele, Sirețel, Prisăcani, Lunca Cetățuii, Gâștești și Heleșteni.

Nici notele de la celelalte candidaturi nu sunt de neglijat: mai mulți candidați au obținut peste 9,50, iar cea mai mică notă din listele publicate este 8,52, pentru funcția de director adjunct la Școala Gimnazială „Elena Cuza” din Iași.

Rezultatele se referă la etapa de evaluare administrativă a proiectului planului managerial din cadrul probei de interviu. Toți candidații prezentați în cele două tabele au primit calificativul „Promovat”.

Urmează, de astăzi până pe 30 octombrie, alte serii de candidați, în concurs rămânând, în total, 216 pretendenți la șefia școlilor ieșene.

Carmen DEACONU