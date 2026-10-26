Iașul decide, pe 30 octombrie: străzi, trotuare, bugete, urbanism, Real Madrid...

Ședință cu miză pentru Iași, la final de octombrie. Consilierii locali sunt chemați vineri, 30 octombrie 2026, de la ora 10:00, să dezbată o ordine de zi încărcată, cu proiecte care vizează bugetul orașului, modernizarea străzilor și trotuarelor, școlile, urbanismul și noi parteneriate.

Printre punctele importante se află rectificarea bugetului general al municipiului și repartizarea excedentului din anii precedenți, dar și aprobarea execuției bugetare la 30 septembrie 2026. Cu alte cuvinte, aleșii locali vor analiza cum stau finanțele orașului și ce modificări sunt propuse pentru banii publici.

Pe infrastructură, apar proiecte care îi interesează direct pe ieșeni. Pe ordinea de zi figurează modernizarea străzii Aeroportului, a străzii Holboca și a unor căi de acces, precum și un nou proiect pentru modernizarea trotuarelor și aleilor pietonale din cartiere. Revine și Șoseaua Bucium, pentru care sunt propuse actualizări ale indicatorilor tehnico-economici.

Agenda cuprinde și proiecte pentru educație, inclusiv desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale școlilor și modificări privind rețeaua școlară pentru anul 2026–2027. În plan social, aleșii vor discuta un acord de cooperare între Primărie, Direcția de Asistență Socială, Fundația Real Madrid și Salvați Copiii Iași, pentru înființarea unei Școli Sociale de Sport.

Pe lista proiectelor se mai află finanțarea unei scene pentru spectacole în aer liber în orașul Nisporeni din Republica Moldova, completarea contractului cu Salubris pentru operarea insulelor ecologice digitalizate, precum și măsuri privind întreținerea și funcționarea adăposturilor de protecție civilă.

Nici urbanismul nu lipsește: consilierii vor avea pe masă planuri urbanistice pentru o hală de producție în zona Dancu și pentru introducerea unui teren în intravilan, pe fundacul Păun, în vederea construirii a două locuințe.

Carmen DEACONU