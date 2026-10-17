Incendiu de proporții la CET Iași. Flăcări pe 1.000 de metri pătrați

* intervenție de amploare pe Calea Chișinăului, după ce un transformator electric din incinta CET Iași a luat foc * alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar pompierii încearcă să limiteze extinderea incendiului

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă, 17 octombrie, în incinta CET Iași, de pe Calea Chișinăului. Flăcările au cuprins aproximativ 1.000 de metri pătrați dintr-o hală industrială, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași a mobilizat mai multe echipaje de intervenție. Până la această oră nu au fost raportate victime, însă operațiunea de stingere este în desfășurare.

Potrivit reprezentanților ISU Iași, incendiul a izbucnit la un transformator electric și s-a manifestat la primul etaj al unei hale industriale. Suprafața afectată este estimată la aproximativ 1.000 de metri pătrați, din totalul de circa 5.000 de metri pătrați ai construcției.

Pentru desfășurarea intervenției în condiții de siguranță, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă. Deocamdată, autoritățile nu au precizat dacă această măsură afectează și consumatorii din afara incintei CET Iași.

Șapte mijloace de intervenție, mobilizate la CET Iași

Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvări și intervenții la înălțime și o autospecială destinată transportului personalului și al victimelor multiple. La fața locului a fost trimis și un echipaj de prim ajutor calificat.

Forțele de intervenție provin de la detașamentele de pompieri din municipiul Iași. Prioritatea salvatorilor este stingerea flăcărilor și împiedicarea propagării incendiului către alte instalații sau spații ale obiectivului industrial.

Autoritățile recomandă evitarea zonei Calea Chișinăului

Până în prezent, nu au fost înregistrate victime. Autoritățile le recomandă șoferilor și pietonilor să evite zona Căii Chișinăului în care se desfășoară intervenția, pentru a permite accesul autospecialelor și pentru a nu se expune unor riscuri.

Cauza exactă a incendiului și valoarea pagubelor nu au fost stabilite. Acestea urmează să fie evaluate după încheierea operațiunilor de stingere și efectuarea verificărilor.

Misiunea pompierilor este în desfășurare, iar situația poate suferi modificări în funcție de evoluția incendiului. Dan DIMA