* de la chipăruși îndesați și tocăniță de gogonele până la zacuscă de mere și dulceață de roșii, peste 150 de elevi din 7 județe au readus în atenție gusturile de altădată * ei au așezat în fața juriului din Iași peste 80 de rețete tradiționale din diferite zone ale țării

Rețete păstrate de bunici, mâncăruri cu denumiri aproape uitate și deserturi din bucătăriile satelor au fost aduse în fața juriului, în week-end, la Universitatea de Științele Vieții din Iași. Concursul Național „Identificare și atestare produse tradiționale – De la rețete vechi la competențe noi” a reunit 152 de elevi din 23 de unități de învățământ din județele Iași, Botoșani, Neamț, Bacău, Harghita, Satu Mare și Alba, coordonați de 54 de profesori.

Chipărușii îndesați au câștigat primul loc

Bucătăria tradițională românească înseamnă mai mult decât sarmale, tochitură și cozonac. Demonstrația a fost făcută la USV Iași, unde elevi din mai multe județe au prezentat preparate inspirate din rețete vechi, unele aproape dispărute din alimentația cotidiană.

Competiția, ajunsă la ediția a IX-a, a fost organizată de Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare (FIRAA), în parteneriat cu Asociația Specialiștilor în Resurse Animale și Alimentare (ASRAA) și Direcția pentru Agricultură Județeană Iași.

La categoria produselor de bază, premiul I a revenit Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” din Vânători-Neamț, pentru „Chipăruși îndesați”. Locul al doilea a fost obținut de Liceul Tehnologic „Carol I” din Iași, cu un preparat elaborat: Cârnați din pasăre și ficat, pe mălai rumenit, cu varză roșie călită în unt și vin. Premiul al III-lea a mers la elevii din Plopenii Mari, județul Botoșani, pentru sarmalele cu urdă în foi de viță, cunoscute drept „Sărmăluțe de Ungureni”.

Tocăniță de gogonele, găină cu gutui și zacuscă de mere

Premiile speciale au adus în prim-plan adevărate curiozități gastronomice. Elevii din Trușești au fost recompensați pentru tocănița de gogonele, cei din Odorheiu Secuiesc pentru „Zamă de amnar”, iar Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” din Iași pentru „Cucoșălul înăbușit la ceaun”, cu mămăligă de cartofi și castraveți murați.

Pe lista preparatelor premiate s-au aflat și piroștele din Satu Mare, pita cu păsat, „Zama de mașină”, zacusca de mere pregătită de elevii din Pașcani, dar și dulceața de roșii cherry și ardei iute „Focul Moldovei”, prezentată de Liceul Tehnologic Hârlău. Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” din Podu Iloaiei a obținut un premiu special pentru „Borșul de fasole ca la Sîrca”, în timp ce elevii Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași au fost premiați pentru găina cu gutui.

Deserturi din caietele bunicilor

La categoria produselor dulci, premiul I a fost câștigat de Liceul „Demostene Botez” din Trușești, cu „Prăjitură turnată cu pere și dulceață de afine”. Locul al doilea a revenit elevilor din Vorona, pentru „Alivanca dulce moldovenească”, iar locul al treilea celor din Vânători-Neamț, pentru „Cornulețe fragede cu borș, umplute cu măr și nucă”.

Au fost acordate premii speciale pentru „Prăjitura cu foi din bulion”, „Cnedlele bucovinene cu prune”, „Grâul fiert moldovenesc”, „Alivancă” și „Cușma lui Guguță”, desert prezentat de Colegiul Agricol „Vasile Adamachi” din Iași.

Peste 200 de elevi și profesori, la USV Iași

Concursul a fost lansat în luna august, cu scopul de a promova alimentația sănătoasă, produsele tradiționale și spiritul antreprenorial. Printre noutățile ediției s-a numărat participarea Liceului Tehnologic nr. 41 din cadrul Penitenciarului Iași. „Concursul organizat de ASRAA și facultatea noastră continuă să fie un reper important în promovarea gastronomiei autentice și în susținerea noii generații de specialiști în domeniul agroalimentar. Ediția din acest an reunește peste 200 de elevi și profesori coordonatori, care vor prezenta juriului 84 de produse: 46 de produse alimentare de bază, 37 de preparate dulci și o băutură”, a declarat prof. univ. dr. Daniel Simeanu, decanul FIRAA. Dincolo de clasamente, ediția din această toamnă a arătat că gastronomia tradițională poate deveni o punte între generații. Rețete păstrate în caiete îngălbenite, transmise în familie sau aproape uitate au primit o nouă șansă, de această dată prin mâinile unor tineri care învață să transforme tradiția într-o meserie.

Maura ANGHEL