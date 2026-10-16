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Pagina principală Moldova Peste 200.000 de pelerini, la Sfânta Parascheva! Racla a fost retrasă de la baldachin și readusă în Catedrală

Peste 200.000 de pelerini, la Sfânta Parascheva! Racla a fost retrasă de la baldachin și readusă în Catedrală

Peste 200.000 de pelerini, la Sfânta Parascheva! Racla a fost retrasă de la baldachin și readusă în Catedrală

Pelerinajul de la Iași s-a încheiat după zile de aglomerație uriașă, cozi interminabile și peste 200.000 de credincioși care s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Racla a fost purtată în procesiune și așezată din nou în Catedrala Mitropolitană, în timp ce moaștele Sfântului Paisie au fost readuse la Mănăstirea Sihăstria Neamț.

Potrivit reprezentanților Arhiepiscopiei Iașilor, aproximativ 250.000 de persoane au venit la Iași începând cu 8 octombrie, iar peste 200.000 au trecut pe la baldachin pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva.

După încheierea pelerinajului, credincioșii pot veni în continuare la Catedrala Mitropolitană, unde racla Sfintei Parascheva se află din nou în interiorul lăcașului de cult.

Mobilizarea din acest an a fost una impresionantă, pe fondul numărului mare de pelerini. Aglomerația, oboseala și orele lungi de așteptare și-au spus cuvântul: peste 1.000 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 60 au fost transportate la spital.

De asemenea, jandarmii au intervenit în două rânduri pentru a imobiliza și sancționa persoane implicate în incidente.

Mesaj de mulțumire după încheierea pelerinajului

La finalul manifestărilor religioase, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a mulțumit tuturor celor care au contribuit la organizarea evenimentului și credincioșilor care au venit să se roage.

Acesta a subliniat că pelerinajul a fost pentru mulți o mărturie de credință și un prilej de rugăciune pentru pace, sănătate și bunăstarea poporului.

După zile în care Iașul a devenit unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj din țară, manifestările s-au încheiat. Miile de pași făcuți de credincioși, orele de așteptare și numărul impresionant de participanți au marcat și ediția din acest an a sărbătorii Sfintei Parascheva. Carmen DEACONU

 

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