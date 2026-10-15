ANUNȚ LICITAȚIE.

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcția Silvică Iași, cu sediul în str. Gh. Asachi, nr. 2, localitatea Iasi, organizează licitație publica deschisa cu strigare la sediul unității, în data de 04.11.2026 pentru închirierea activelor din patrimoniul privat al RNP – Romsilva, Directia Silvica Iasi, active aflate pe teren proprietatea publica a statului sau active aflate pe teren proprietate privata , conform anexei 1.

Anexa 1

Licitatia va avea loc în data de 04.11.2026 începând cu ora 10:00 , cu participarea persoanelor fizice sau juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

Valorile sunt fără T.V.A.

Caietul de sarcini împreună cu modele de formulare se pot obține de la sediul direcției începând cu data de 15.10.2026 ora 12:00.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la secretariatul Direcției Silvice Iasi, până în data de 30.10.2026, ora 14:00, documentele prevăzute în caietul de sarcini al licitației, respectiv:

1. Cererea de participare la licitație, cu număr de înregistrare din registrul de corespondenta al Direcției Silvice Iași, cu datele de identificare ale acestora: denumire, sediu/ adresa, telefon, fax, e-mail si alte asemenea. Cererea va fi însoțită de următoarele:

A. Pentru persoane juridice române:

a) dovada constituirii garanției de participare și a tarifului de participare, certificată conform cu originalul;

b) declarația pe propria răspundere că operatorul economic nu are datorii la R.N.P.- Romsilva, respectiv unitățile și subunitățile acesteia (original);

c) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului și de pe certificatul de înregistrare fiscală, certificate conform cu originalul pentru persoanele juridice române ;

d) certificat constatator, emis de ONRC, format standad ( de baza), original, in format fizic sau in format electronic, cu semnatura electronica extinsa a ONRC, comunicat la adresa de e-mail:office@iasi.rosilva.ro, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data stabilita pentru depunerea documentelor pentru inscrierea la licitație;

e) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă operatorul economic la licitație, semnată de către administratorul/reprezentantul legal (original) și copia actului de identitate a împuternicitului, certificată conform cu originalul (dacă este cazul);

f) certificat de atestare fiscală pentru operatorul economic emis de organul fiscal (ANAF pentru bugetul de stat si DITL/Primarie pentru impozite si taxe locale), original, in format fizic sau in format electronic, cu semnatura electronica extinsa a ANAF (obtinut prin SPV), comunicat la adresa de e-mail:office@iasi.rosilva.ro valabil la data limita de depunere a documentelor pentru inscriere la licitatie.

Originalul unui certificat eliberat on-line este fisierul PDF care contine semnatura electronica calificata. In cazul in care operatorul economic depune certificatele in original,

fișierul în format digital, emis de organele abilitate (ANAF prin SPV; ONRC prin portal) va fi transmis la adresa de e-mail: office@iasi.rosilva.ro .

Toate documentele vor fi depuse în format fizic (pe suport hârtie) la secretariatul Directie silvice Iasi sau pot fi transmise prin e-mail la adresa: office@iasi.rosilva.ro , in acest caz necesitand a fi certificate cu semnatura electronica calificata.

B. Pentru persoane juridice străine:

a) dovada constituirii garanției de participare și a tarifului de participare, certificată conform cu originalul;

b) declarația pe propria răspundere că nu are datorii la R.N.P.- Romsilva, respectiv unitățile și subunitățile acesteia (original);

c) copie după actul de înmatriculare, certificată conform cu originalul;

d) declarație pe proprie răspundere original că nu se află în reorganizare judiciară și faliment;

e) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă operatorul economic la licitație, semnată de către administratorul/reprezentantul legal (original) și copia actului de identitate a împuternicitului, certificată conform cu originalul (dacă este cazul).

Toate documentele vor fi depuse în format fizic (pe suport hârtie) la secretariatul Directie silvice Iasi sau pot fi transmise prin e-mail la adresa: office@iasi.rosilva.ro , in acest caz necesitand a fi certificate cu semnatura electronica calificata.

C. Pentru persoane fizice române:

a) dovada constituirii garanției de participare și a tarifului de participare, certificată conform cu originalul;

b) declarația pe propria răspundere că persoana fizică nu are datorii la R.N.P.- Romsilva, respectiv unitățile și subunitățile acesteia (original);

c) copie după actul de identitate/pașaport, certificată conform cu originalul;

g) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal (ANAF pentru bugetul de stat si DITL/Primarie pentru impozite si taxe locale), original, valabil la data limita de depunere a documentelor pentru inscriere la licitatie.

Originalul unui certificat eliberat on-line este fisierul PDF care contine semnatura electronica calificata. In cazul in care operatorul economic depune certificatele in original, fișierul în format digital, emis de organele abilitate (ANAF prin SPV; ONRC prin portal) va fi transmis la adresa de e-mail: office@iasi.rosilva.ro .

Toate documentele vor fi depuse în format fizic (pe suport hârtie) la secretariatul Directie silvice Iasi sau pot fi transmise prin e-mail la adresa: office@iasi.rosilva.ro , in acest caz necesitand a fi certificate cu semnatura electronica calificata.

D. Pentru persoane fizice străine:

a) dovada constituirii garanției de participare și a tarifului de participare, certificată conform cu originalul;

b) declarația pe propria răspundere persoana fizică străină nu are datorii la R.N.P.- Romsilva, respectiv unitățile și subunitățile acesteia (original);

c) copie după actul de identitate/pașaport in România, certificată conform cu originalul;

d) certificatul de cazier judiciar în orginal sau alt document similar, care să ateste că nu au fost condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni similare celor prevăzute pentru persoanele fizice române.

Toate documentele vor fi depuse în format fizic (pe suport hârtie) la secretariatul Directie silvice Iasi sau pot fi transmise prin e-mail la adresa: office@iasi.rosilva.ro , in acest caz necesitand a fi certificate cu semnatura electronica calificata.

2. Garanția de participare și tariful de participare la licitație se vor achita astfel:

a. in numerar la casieria unitatii / subunitatii, pentru sume mai mici de 5000 lei,

b. prin ordin de plată în unul dintre conturile bancare:

- cont: RO36BRDE240SV51174502400, deschis la BRD Iasi

- cont: RO28TREZ4065069XXX001302, deschis la Trezoreria municipiului Iasi

- cont: RO06RZBR000060006502777, deschis la Banca Raiffeisen Bank Iasi

Informații suplimentare la sediul Direcției Silvice Iasi sau telefon 0232 244680 /e-mail: achizitii@iasi.rosilva.ro.