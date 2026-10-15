* Bucureștiul, Brașovul și Cluj-Napoca au oferit cele mai multe oportunități în primele nouă luni ale anului * Iașul ocupă următoarea poziție în clasamentul orașelor cu cele mai multe joburi publicate, înaintea Timișoarei, Constanței, Ploieștiului și Sibiului

Primele nouă luni din 2026 au adus 10,4 milioane de aplicări pe cea mai mare platformă de recrutare online din țară, un nivel record pentru ultimii zece ani și cu 27% peste cel înregistrat în aceeași perioadă din 2025. În același timp, angajatorii au publicat aproximativ 160.000 de joburi noi, într-un ritm ușor mai redus față de anul trecut.

Piața muncii transmite astfel două semnale contradictorii: companiile continuă să caute angajați, însă planurile de extindere sunt abordate cu mai multă prudență, pe fondul condițiilor economice. Pentru candidați, consecința este o concurență tot mai mare pentru posturile disponibile. „Creșterea numărului de aplicări în paralel cu o ușoară temperare a volumului de joburi noi arată că presiunea competiției dintre candidați este în creștere”, explică specialiștii în recrutare.

65 de candidați pentru fiecare job. În unele domenii, concurența trece de 90!

În medie, fiecare loc de muncă a atras aproximativ 65 de aplicări în primele trei trimestre ale anului. În retail și IT/telecom, media a depășit 90 de aplicări pentru un singur post.

Cifrele arată cât de dificilă poate deveni obținerea unui loc de muncă, mai ales în domeniile care atrag numeroși candidați aflați la început de carieră. Cele mai multe aplicări au venit din partea persoanelor cu zero până la doi ani de experiență, iar joburile entry-level au reprezentat o categorie importantă în oferta angajatorilor.

Segmentul de vârstă 25–35 de ani a generat cele mai multe aplicări, aproximativ 4,1 milioane. Tinerii între 18 și 24 de ani au acumulat 2,8 milioane, în timp ce categoria 36–45 de ani a înregistrat 2,1 milioane. Persoanele de peste 45 de ani au contribuit cu alte 1,2 milioane de aplicări.

Retailul conduce detașat. 35.000 de joburi noi într-un singur sector

Cu aproximativ 35.000 de locuri de muncă publicate din ianuarie până la 1 octombrie, retailul se află pe primul loc în clasamentul domeniilor care au recrutat cel mai mult.

Urmează serviciile, industria alimentară, producția, transporturile și logistica, construcțiile, call-center/BPO, turismul, sectorul financiar-bancar și asigurările. La polul opus, cele mai puține recrutări au fost raportate în educație și training, farma, imobiliare, energie și publicitate, marketing și PR.

Specialiștii explică această diferență prin evoluția economică și stabilitatea angajaților în anumite sectoare. În domeniile unde activitatea s-a plafonat sau s-a contractat, companiile au avut mai puține motive să-și extindă echipele. În farma și energie, fluctuația relativ redusă a personalului a limitat apariția posturilor vacante.

Iașul, între marile centre de recrutare

Bucureștiul, Brașovul și Cluj-Napoca au oferit cele mai multe oportunități în primele nouă luni ale anului. Iașul ocupă următoarea poziție în clasamentul orașelor cu cele mai multe joburi publicate, înaintea Timișoarei, Constanței, Ploieștiului și Sibiului.

Cele mai bune luni pentru publicarea posturilor au fost ianuarie, martie și septembrie, când candidații au avut la dispoziție între 17.000 și 21.000 de joburi noi.

Tabloul primelor nouă luni din 2026 este limpede: locuri de muncă există, însă concurența crește, iar angajatorii își calculează mai atent planurile de recrutare. Pentru cei aflați în căutarea unui serviciu, experiența, adaptabilitatea și alegerea domeniului pot conta tot mai mult într-o piață în care zeci de persoane ajung să concureze pentru același post. Raluca STROE