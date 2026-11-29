Centrul Iașului intră într-o nouă etapă de transformare! Primarul Mihai Chirica a semnat contractul pentru reamenajarea spațiului verde din jurul Teatrului Național, o investiție cu fonduri europene care va schimba radical aspectul uneia dintre cele mai importante zone istorice și culturale ale orașului. Străzi închise circulației auto, parcări desființate, alei pietonale din piatră naturală, sute de piese de mobilier urban și noi spații verzi – acesta este proiectul care promite să redeseneze centrul Iașului.

Contractul de execuție a fost atribuit asocierii Conest SA – Maple Architectural Design SRL – Academia Română, Filiala Iași, pentru 14,56 milioane de lei fără TVA, respectiv 17,61 milioane de lei cu TVA. Licitația Primăriei a avut o valoare estimată de peste 19,39 milioane de lei fără TVA și a atras două oferte. Constructorii au la dispoziție 18 luni pentru finalizarea lucrărilor.

Intervențiile vor cuprinde zona din jurul Teatrului Național, strada Matei Millo și tronsonul din strada Cuza Vodă dintre Str. I.C. Brătianu și Str. Mănăstirea Dancu. Practic, municipalitatea urmărește amenajarea unui parc urban și a unei piațete moderne, în cadrul unui amplu ax cultural care leagă Catedrala Mitropolitană, Parcul Teatrului, Teatrul Național și Filarmonica „Moldova”.

Mașinile dispar de pe două străzi!

Una dintre cele mai importante schimbări vizează strada Cuza Vodă, unde, pe tronsonul menționat, circulația auto va fi interzisă, fiind permis accesul tramvaielor și pietonilor. Liniile de tramvai vor fi delimitate prin bolarzi de beton. Și strada Matei Millo va deveni pietonală. În plus, sensul giratoriu din jurul statuii lui Miron Costin va fi desființat, iar parcările improvizate din zonă vor dispărea. Monumentul va beneficia de iluminat arhitectural, pentru a fi pus mai bine în valoare.

Proiectul prevede și transformarea actualei parcări din spatele Primăriei, unde urmează să fie relocat Teatrul Cub. În zona vestică vor fi păstrați arborii existenți, integrați în noi nuclee de vegetație, în timp ce în partea estică va fi pusă suplimentar în valoare Uzina Teatrului.

Din cei 17.060 de metri pătrați ai suprafeței studiate, 6.250 de metri pătrați vor fi spații verzi, 9.448 de metri pătrați vor fi amenajați cu alei pietonale din piatră naturală, iar alți 1.297 de metri pătrați vor avea alei din pietriș stabilizat. Zona va primi bănci, scaune, coșuri de gunoi, cișmele, rastele pentru biciclete, panouri electronice, totemuri informative și plăci istorice cu coduri QR.

Program cu trei mari componente incluse

Investiția face parte din proiectul european de creștere a atractivității centrului Iașului, finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, cu o valoare totală de aproape 145 de milioane de lei. Programul include trei mari componente: lucrări la Catedrala Mitropolitană, în valoare de aproximativ 25 de milioane de lei, modernizarea Filarmonicii „Moldova”, cu aproape 89,4 milioane de lei, și reamenajarea spațiului public din jurul Teatrului Național, pentru care valoarea proiectului este de peste 30,6 milioane de lei.

Dacă lucrările vor fi duse la capăt conform planurilor, zona Teatrului Național va trece printr-una dintre cele mai spectaculoase transformări urbane din ultimii ani: mai mult verde, mai mult spațiu pentru pietoni și mai puține mașini în inima culturală a Iașului.

Daniel BACIU