Două acorduri de înfrățire, două semnături și promisiunea unor noi punți internaționale. Iașul vrea să-și extindă rețeaua de relații cu Nicosia, capitala Ciprului, și Raionul Ungheni din Republica Moldova. Consilierii locali vor dezbate vineri proiectele, dar dincolo de festivismul diplomatic și fotografiile de protocol, rămâne incert rezultatul, ceea ce se întoarce concret în Iași și ce câștigă ieșenii din aceste alianțe.

Parteneriatul cu Ungheni pare cel mai ușor de transformat în rezultate palpabile. Proximitatea, legăturile istorice, limba și comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului pot deschide proiecte comune în educație, cultură, turism, administrație și dezvoltare economică. Iașul ar putea deveni un motor pentru inițiative transfrontaliere, atragerea de finanțări, schimburi instituționale și promovarea unui circuit turistic regional care să unească destinații de pe ambele maluri.

Nici Nicosia nu este doar o bifă pe harta înfrățirilor. Capitala Ciprului, oraș marcat de divizarea politică și de Linia Verde, poate oferi Iașului acces la experiențe de cooperare urbană, proiecte culturale internaționale, schimburi universitare, promovare turistică și contacte economice într-un spațiu european cu alt profil de dezvoltare.

Ungheni vine cu potențial regional și acces la colaborări peste Prut, Nicosia cu deschidere spre Mediterana și rețele europene. Pe hârtie, Iașul câștigă două direcții noi de cooperare. În realitate, câștigul va depinde de ceea ce administrațiile vor construi după semnarea acordurilor.

Înfrățirile pot aduce proiecte, bani, turiști, schimburi de experiență și oportunități pentru mediul de afaceri. Sau pot rămâne simple documente ceremoniale, uitate prin sertarele instituțiilor. Carmen DEACONU