* flăcările au cuprins un magazin, pompierii au mobilizat o desfășurare impresionantă de forțe

Momente de alertă pe șoseaua Bucium din Iași! Un incendiu a izbucnit în incinta Complexului Comercial Phoenix, unde flăcările au cuprins un magazin de produse din mase plastice. Intervenția pompierilor a fost una de amploare, având în vedere dimensiunea complexului și riscul ca focul să se extindă la celelalte spații comerciale.

Alarma a fost dată prin 112, iar la fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru transportul apei, o autospecială pentru intervenții și salvări de la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat.

La sosirea echipajelor, pompierii au constatat că incendiul se manifesta într-un magazin cu o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, specializat în comercializarea produselor din mase plastice. Pericolul era cu atât mai mare cu cât spațiul comercial se află într-un complex cu o suprafață totală de aproximativ 5.000 de metri pătrați.

Incendiul a fost localizat

Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor la celelalte magazine din complex. Militarii acționează în continuare pentru stingerea completă a focului, verificarea eventualelor focare ascunse și eliminarea oricărui pericol.

Deocamdată, pagubele nu au fost stabilite, iar cauza izbucnirii incendiului urmează să fie identificată în urma cercetărilor de la fața locului.

Misiunea pompierilor este în desfășurare, iar autoritățile vor reveni cu informații pe măsură ce situația operativă va permite. Andrei TURCU