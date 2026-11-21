* în patru comune din județul Iași, sute de elevi continuă să meargă la toaleta din curtea școlii * statul a alocat milioane de lei pentru modernizarea grupurilor sanitare, dar șase unități de învățământ au rămas fără această facilitate în interiorul clădirilor

România anului 2026 vorbește despre digitalizarea educației, table inteligente și școli moderne. În județul Iași, însă, 785 de copii trebuie să iasă din clădire ca să ajungă la toaletă. Când plouă, ninge sau temperaturile coboară sub zero grade, o nevoie fiziologică elementară presupune un drum prin frig. Situația persistă în șase școli din Andrieșeni, Popricani, Tansa și Țibana.

785 de elevi și șase școli rămase în urmă

Cifrele comunicate de Ministerul Educației pentru anul școlar 2026–2027 descriu o realitate greu de împăcat cu investițiile anunțate în învățământ. La Școala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu” din Andrieșeni învață 281 de elevi, iar la Școala Primară Spineni, din aceeași comună, alți 19. La Vânători, în comuna Popricani, sunt 237 de copii, iar la Tansa, 84. În comuna Țibana, toaletele sunt amplasate în exteriorul școlilor primare din Domnița, cu 85 de elevi, și Vadu Vejei, cu 79. În total, 785 de copii pentru care mersul la WC presupune părăsirea clădirii școlii. Cele șase unități sunt cunoscute, numărul elevilor este documentat, iar problema este veche..

Peste 2,5 milioane de lei alocate

În 2024, județul Iași a primit 1.549.000 de lei pentru amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea utilităților. În 2025, alocarea a fost de 1.043.000 de lei. În numai doi ani, 2,592 milioane de lei. Pentru 2026, Ministerul Educației a prevăzut încă 591.000 de lei într-un proiect de hotărâre de guvern, fără ca documentele consultate să confirme aprobarea acestei sume.

Banii au fost destinați județului, nu exclusiv celor șase școli. Explicațiile sunt diferite. La Andrieșeni, un litigiu privind proprietatea terenului împiedică lucrările. La Tansa și Țibana, autoritățile invocă lipsa fondurilor. La Școala Gimnazială Vânători există deja un grup sanitar modern, dar acesta nu este conectat la clădirea școlii.

Amplasarea grupurilor sanitare în exterior nu înseamnă automat că sunt lipsite de apă sau igienă. Dar niciuna dintre aceste condiții nu este detaliată în centralizarea publică.

Ministerul Educației arată că responsabilitatea investițiilor revine administrațiilor locale, în timp ce Inspectoratul Școlar Județean monitorizează situația.

Pentru că, în 2026, o toaletă în interiorul școlii nu este un lux, o performanță administrativă sau o promisiune electorală. Este o condiție elementară de demnitate. Iar 785 de copii din Iași încă așteaptă să le fie respectată.

Teona SOARE