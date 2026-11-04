Ieșenii cu apartamente scumpe și mașini de lux, în vizorul ANAF!

Ieșenii care dețin locuințe de lux sau autoturisme foarte scumpe trebuie să fie atenți la noile reguli fiscale! ANAF a introdus procedura prin care poate stabili din oficiu impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, în cazul contribuabililor care nu și-au depus declarațiile obligatorii.

Măsura îi vizează direct și pe proprietarii din Iași care dețin clădiri rezidențiale cu o valoare impozabilă mai mare de 2,5 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 500.000 de euro. În cazul autoturismelor, pragul este de 375.000 de lei, respectiv aproximativ 75.000 de euro, valoare de achiziție individuală.

Impozitul special se aplică persoanelor fizice care dețin locuințe ce depășesc pragul stabilit, dar și persoanelor fizice și juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate sau înregistrate în România cu o valoare de achiziție mai mare de 375.000 de lei.

ANAF verifică proprietarii din Iași și poate trimite notificări

În cazul locuințelor, Fiscul va primi informații de la organele fiscale locale, va întocmi o evidență a proprietarilor care trebuie să declare impozitul și o va compara cu lista contribuabililor care și-au îndeplinit obligațiile fiscale.

Astfel, proprietarii care nu au depus declarațiile vor fi identificați și vor primi notificări privind nedeclararea impozitului special. Documentele vor conține inclusiv informații despre termenul în care contribuabilii se pot prezenta pentru audiere și pentru a-și exprima punctul de vedere.

Important este că ANAF nu poate stabili din oficiu obligațiile fiscale înainte de expirarea unui termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației.

Dacă proprietarul nu se prezintă la prima audiere și nu refuză explicit această procedură, Fiscul îi va transmite o a doua invitație. Neprezentarea nici la al doilea termen înseamnă că procedura de audiere este considerată îndeplinită.

60 de zile pentru anularea deciziei de impunere

După verificări, ANAF poate calcula baza impozabilă și poate emite o decizie de impunere din oficiu, care va fi comunicată contribuabilului.

Există însă o posibilitate importantă pentru cei care au omis să depună declarația: dacă aceasta este transmisă în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, documentul emis din oficiu se anulează.

Decizia poate fi anulată și dacă Fiscul constată că persoana respectivă nu avea, de fapt, obligația declarării impozitului special pentru anul respectiv, inclusiv pe baza documentelor justificative prezentate.

În schimb, dacă declarația este depusă după expirarea celor 60 de zile, obligațiile fiscale stabilite prin decizia de impunere din oficiu se mențin, iar contribuabilul este înștiințat în acest sens.

Prin urmare, proprietarii ieșeni de locuințe cu valori impozabile foarte mari și cei care dețin autoturisme de lux trebuie să verifice dacă au obligații declarative restante. ANAF are acum o procedură clară prin care poate identifica persoanele care nu și-au declarat impozitul și poate stabili sumele datorate fără ca acestea să depună declarația din proprie inițiativă.

Pragurile de 2,5 milioane de lei și 375.000 de lei reprezintă valori impozabile sau, după caz, valori de achiziție, nu prețuri de piață ale bunurilor.Daniel BACIU