Accident mortal pe DN28, în Iași!

* un bărbat de 60 de ani a murit după o coliziune între trei autovehicule, la Comarna

Tragedie în această dimineață pe DN28, în județul Iași! Un bărbat în vârstă de 60 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier violent în care au fost implicate trei autovehicule. O femeie, tot în vârstă de 60 de ani, a fost rănită și transportată la spital.

Accidentul s-a produs în jurul orei 6:15, în comuna Comarna, pe drumul național DN28, între localitățile Osoi și Costuleni. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, în coliziune au fost implicate un transportator de autoturisme și alte două mașini.

Impactul a fost extrem de puternic, unul dintre autoturisme răsturnându-se. În urma accidentului, un bărbat a rămas încarcerat între fiarele contorsionate ale mașinii, fiind nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare pentru extragerea acestuia.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, un echipaj de terapie intensivă mobilă și unul de prim ajutor calificat din cadrul ISU Iași. A intervenit și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Din păcate, în ciuda intervenției salvatorilor, bărbatul de 60 de ani a fost declarat decedat. O femeie de aceeași vârstă a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia și cine se face vinovat de producerea accidentului.

ISU Iași le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța regulamentară și să evite manevrele riscante.

Din cauza gravității accidentului, dimineața a început cu o intervenție dramatică pentru salvatorii ieșeni, soldată, din păcate, cu pierderea unei vieți omenești. Andrei TURCU