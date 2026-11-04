Peste 27 de ani pentru a recupera investiția într-un apartament, la Iași!

* în capitala Molovei, un apartament cu două camere a ajuns la aproape 100.000 de euro! * Copoul bate toate recordurile, iar diferențele dintre cartiere sunt uriașe * Tudor Vladimirescu oferă cea mai rapidă recuperare teoretică a investiției: aproximativ 15,1 ani * aici, un apartament cu două camere costă median 88.000 de euro, iar chiria ajunge la 487 de euro lunar * la polul opus se află Moara de Vânt, unde recuperarea investiției poate dura 27,6 ani

Prețurile apartamentelor din Iași au ajuns la niveluri amețitoare! Cine visează la o locuință cu două camere trebuie să pregătească, în octombrie 2026, aproape 100.000 de euro. Mai exact, prețul median a ajuns la 99.800 de euro, echivalentul a 2.000 de euro/mp, potrivit unei analize realizate pe baza a aproape 1.000 de anunțuri de vânzare.

Surpriza vine din diferențele uriașe dintre cartiere! Copou este campionul prețurilor, cu 2.688 de euro/mp, în timp ce Moara de Vânt ocupă locul secund, cu 2.614 euro/mp. Nici în Canta lucrurile nu sunt mai ieftine, metrul pătrat ajungând la 2.164 de euro.

La polul opus, Bucium rămâne cea mai accesibilă zonă dintre cartierele cu ofertă consistentă, cu numai 1.700 de euro/mp. Diferența dintre Copou și Bucium este de 58%! Practic, cu 100.000 de euro, un cumpărător poate achiziționa doar 37,2 metri pătrați în Copou, dar aproape 59 de metri pătrați în Bucium.

Nici celelalte cartiere nu sunt deloc ieftine. În Tătărași, prețul ajunge la 2.032 euro/mp, în Galata la 2.029 euro/mp, în Nicolina la 1.981 euro/mp, în Dacia la 1.979 euro/mp, iar în Podu Roș la 1.966 euro/mp.

Unde merită să cumperi un apartament pentru a-l închiria?

Analiza, realizată de specialiștii vdi.ro, arată că Tudor Vladimirescu oferă cea mai rapidă recuperare teoretică a investiției: aproximativ 15,1 ani. Aici, un apartament cu două camere costă median 88.000 de euro, iar chiria ajunge la 487 de euro lunar. La polul opus se află Moara de Vânt, unde recuperarea investiției poate dura 27,6 ani.

Un alt detaliu interesant: apartamentele din blocurile construite după 2000 sunt scoase la vânzare cu 2.017 euro/mp, cu doar 1% peste cele din imobilele mai vechi.

La nivel național, Iașul ocupă locul 21 din 72 de localități analizate după prețul apartamentelor cu două camere.

Visul unui apartament în Iași devine tot mai costisitor, iar alegerea cartierului poate face diferența de zeci de mii de euro!

Daniel BACIU