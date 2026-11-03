* șase percheziții au avut loc marți, 3 noiembrie 2026, la Spitalul Județean „Mavromati” din Botoșani * polițiștii investighează posibile furturi de medicamente, salarii plătite pentru activități neprestate și achiziții favorizate prin scoaterea unor produse medicale din circuit

Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani este în centrul unei anchete penale care vizează modul în care au fost gestionate medicamentele, banii pentru salarii și contractele de achiziții. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, marți, șase percheziții, într-un dosar în care sunt cercetate suspiciuni de delapidare, abuz în serviciu, fals intelectual și divulgare de informații nedestinate publicității.

Investigația privește fapte care s-ar fi petrecut între 2024 și 2026. Potrivit anchetatorilor, angajați ai spitalului ar fi folosit documente medicale și administrative pentru a justifica atât dispariția unor medicamente, cât și acordarea unor drepturi salariale necuvenite.

Medicamente trecute în fișele pacienților, dar neadministrate

Una dintre cele mai grave suspiciuni privește medicamentele cu regim special. Conform informațiilor publicate de News.ro, unele produse ar fi fost înregistrate în documentele pacienților prezentați la Unitatea de Primiri Urgențe, fără să fie administrate efectiv. În acest mod, consumul putea apărea justificat în evidențele spitalului, deși medicamentele ar fi fost sustrase.

Anchetatorii verifică și existența unui mecanism prin care anumite medicamente ar fi fost scoase deliberat din circuitul spitalicesc. Scopul presupusei operațiuni era crearea necesității unor noi achiziții, realizate de la furnizori agreați.

Angajați plătiți pentru zile în care nu au lucrat

O altă componentă a dosarului privește acordarea unor drepturi salariale fără acoperire în activitatea efectiv prestată. Polițiștii suspectează că anumite documente ar fi fost întocmite astfel încât angajați ai spitalului să primească bani pentru zile de repaus săptămânal în care nu au lucrat.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani, Delia Nenișcu, a confirmat existența suspiciunilor privind sustragerea medicamentelor, plățile salariale nejustificate și favorizarea unor achiziții. Cercetările urmăresc stabilirea persoanelor implicate și a modului în care au fost autorizate operațiunile.

În cazul plăților salariale, verificările trebuie să stabilească dacă documentele de pontaj și cele contabile corespund activității desfășurate efectiv. Ancheta nu a stabilit public, până în prezent, câți salariați ar fi beneficiat de asemenea plăți și ce sume ar fi fost acordate nelegal.

Documente ridicate de la Achiziții și Contabilitate

Managerul Spitalului Județean Botoșani, Corneliu Prepeliță, a confirmat că polițiștii au ridicat documente de la Serviciul Achiziții și de la compartimentul financiar-contabil.

„Am dat tot concursul pentru a pune la dispoziția organelor de urmărire și cercetare penală a tuturor documentelor pe care aceștia doresc să le studieze și să le ridice”, a declarat managerul unității medicale.

Perchezițiile fac parte din operațiunea națională JUPITER, iar dosarul este instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani. Ancheta urmează să stabilească întinderea eventualului prejudiciu și responsabilitățile individuale.

Nicolae DRUMEA