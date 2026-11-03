Trenurile Iașului, în epoca poștalioanelor. Viteza medie a coborât la doar 47 km/h!

Vești proaste pentru călătorii care folosesc trenul în zona Iașului! Magistrala 600, care leagă Tecuciul de Iași și Ungheni, are o viteză comercială medie de doar 47,45 km/h, în timp ce sute de kilometri de cale ferată din România sunt afectați de restricții. Ministerul Transporturilor recunoaște că nu poate indica nici măcar un an până la care principalele magistrale vor permite circulația constantă cu 120–160 km/h.

Trenurile care ajung la Iași sau pleacă din capitala Moldovei sunt departe de standardele unei căi ferate moderne. Datele transmise de Ministerul Transporturilor într-un răspuns parlamentar arată că magistrala 600, pe care se află și traseul feroviar Tecuci - Iași - Ungheni, are o viteză comercială medie de numai 47,45 km/h.

Situația este cu atât mai importantă pentru călătorii din Moldova, care depind de legăturile feroviare cu Bucureștiul și cu alte mari orașe ale țării. La nivel național, viteza comercială medie a trenurilor de călători este de aproximativ 44 km/h. Trenurile InterCity ating circa 70 km/h, cele InterRegio 57 km/h, iar garniturile Regio abia ajung la 37 km/h.

Restricții de viteză și pe magistralele din zona Moldovei

Anexa transmisă de Ministerul Transporturilor prezintă restricții temporare pe mai multe linii care traversează Moldova. Pe magistrala 500, între Adjud și Vicșani, sunt menționate 11 restricții, care afectează 23,614 kilometri. Pe linia 600, între Tecuci și Ungheni, apar două restricții, cu o lungime totală de 24,250 kilometri.

Problemele nu se opresc aici. Pe magistrala 500, între Valea Călugărească și Adjud, sunt consemnate 18 restricții, care afectează 41,970 kilometri. Ministerul precizează că restricțiile sunt legate de degradarea căii ferate, uzura aparatelor de cale, deteriorarea podurilor și a altor lucrări de artă, dar și de lucrările de modernizare și reparații.

La nivelul întregii rețele feroviare publice există 594 de restricții temporare de viteză, care însumează 1.695,080 kilometri. În plus, 1.739,808 kilometri sunt afectați de restricții permanente.

Investiții de miliarde, dar fără un termen clar pentru trenuri rapide

Ministerul Transporturilor anunță că aproximativ 880 de kilometri de cale ferată se află în modernizare, reabilitare sau electrificare, la care se adaugă 197 de kilometri de lucrări de reînnoire. Pentru intervențiile destinate creșterii vitezei și eliminării restricțiilor este prevăzută o alocare de 5,733 miliarde de euro din fonduri externe nerambursabile.

În ceea ce privește zona Moldovei, documentul menționează lucrări de electrificare pe linia Dărmănești - Vicșani, cu o lungime de aproximativ 30 de kilometri, estimate să fie finalizate până la sfârșitul anului 2028.

Totuși, întrebat când vor putea circula constant trenurile cu viteze de 120 - 160 km/h pe principalele magistrale ale României, Ministerul Transporturilor nu oferă un termen concret. Instituția invocă dependența investițiilor de alocările bugetare și de politica statului.

Până atunci, pentru călătorii din Iași și din întreaga regiune a Moldovei, cifrele oficiale confirmă o realitate frustrantă: trenurile continuă să circule cu viteze comerciale reduse, iar modernizarea infrastructurii rămâne un proces de durată. Daniel BACIU