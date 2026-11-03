* o invenție bazată pe propulsie plasmatică le-a adus unor liceeni ieșeni Premiul I la Concursul Național de Științe și Tehnologie RoSEF * în competiție au fost înscrise peste 100 de proiecte

Doi elevi de clasa a XII-a, de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” și Colegiul Național Iași, au realizat un prototip de motor electromagnetic pentru transportul aeronautic. Proiectul lor a fost selectat printre cele mai bune zece lucrări ale competiției, cu potențial de aplicare economică sau de participare la concursuri internaționale.

Ovidiu Codrin Carabaș și Alexia Ecaterina Ralea au câștigat Premiul I la Concursul Național de Științe și Tehnologie RoSEF 2026, desfășurat pe 31 octombrie, la Suceava. Cei doi au prezentat un prototip de motor electromagnetic cu propulsie plasmatică, o soluție experimentală care urmărește optimizarea performanțelor sistemelor de propulsie pentru aeronave.

Un motor experimental construit pe principiile fizicii plasmei

Proiectul premiat, intitulat „Motorul electromagnetic cu propulsie plasmatică în transportul aeronautic – HELMZ”, propune utilizarea bobinelor Helmholtz și a propulsiei plasmatice pentru îmbunătățirea tracțiunii și a impulsului specific.

În esență, tehnologia explorează posibilitatea utilizării câmpurilor electromagnetice pentru controlul plasmei, un gaz ionizat ale cărui particule încărcate electric pot fi influențate prin câmpuri electrice și magnetice. Bobinele Helmholtz sunt utilizate pentru generarea unui câmp magnetic relativ uniform într-o anumită regiune, proprietate importantă în experimentele de fizică.

Soluția propusă de elevii ieșeni se înscrie într-un domeniu de cercetare avansată, în care eficiența energetică, controlul fluxurilor de particule și performanțele sistemelor de propulsie reprezintă provocări majore. Deocamdată, HELMZ este un prototip experimental, iar datele comunicate nu indică efectuarea unor teste de zbor sau validarea utilizării sale pe aeronave comerciale.

Cei doi au lucrat sub coordonarea profesoarei Mădălina Aruxandei, de la Liceul de Informatică. Dezvoltarea proiectului a beneficiat și de implicarea reprezentanților Facultății de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin laboratoarele de Electricitate și Fizica plasmei.

Consultanța științifică a fost asigurată și de profesorul Jean Marius Rotaru, de la Colegiul Național Iași, și profesoara Liliana Alexandru, de la Centrul Județean de Excelență Iași.

Colaborarea dintre două licee, mediul universitar și specialiștii implicați în pregătirea elevilor performanți a contribuit la dezvoltarea unui proiect care depășește nivelul unui experiment școlar obișnuit.

Peste 100 de proiecte în competiția națională

Concursul RoSEF 2026, organizat de Societatea Științifică Cygnus și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a reunit proiecte din patru domenii: Științe, Științe Aplicate, IT și Robotică/Spațiu.

Participanții au concurat la două categorii de vârstă, 12–15 ani și 16–19 ani. Ediția din acest an a avut peste 100 de proiecte înscrise, iar echipa din Iași s-a impus la secțiunea Științe Aplicate, categoria 16–19 ani.

Dincolo de Premiul I, HELMZ a fost inclus între cele zece lucrări de top propuse de juriu pentru valorificare în mediul economic sau pentru reprezentarea României la competiții internaționale afiliate, precum MILSET și EUCYS. Selecția reprezintă o recunoaștere a potențialului proiectului, fără a însemna, deocamdată, o calificare internațională confirmată.

Maura ANGHEL