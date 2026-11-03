Iașul pregătește un „Pact pentru Bahlui”

* în cadrul dezbaterilor publice dedicate proiectului Bahlui – Coridor Verde-Albastru, s-a propus realizarea unui „Pact pentru Bahlui”, după modelul unor inițiative europene, care să asigure colaborarea între instituții și comunități pentru gestionarea integrată a râului * ieșenii și-au imaginat însă și un Bahlui care să devină un adevărat punct de întâlnire al comunității: festivaluri de lumini, lampioane plutitoare, seri de cinema în aer liber, concerte, ateliere de pictură, activități de yoga și chiar plimbări cu caiacul

Bahluiul ar putea fi transformat dintr-un simplu curs de apă care traversează Iașul într-un amplu spațiu verde, de promenadă și recreere, destinat tuturor locuitorilor. Primele idei pentru această transformare au fost discutate în cadrul unor întâlniri consultative organizate în luna octombrie, în care ieșenii, specialiștii și reprezentanții mediului academic au venit cu propuneri pentru viitorul râului.

Un prim proiect vizează tronsonul-pilot dintre Podu Roș și Podul Tudor Vladimirescu, parte a viitorului Coridor Verde-Albastru (CVA). Soluția de amenajare a fost prezentată pe 22 octombrie, la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, iar participanții au propus mai multe modificări pentru ca zona să devină mai accesibilă, mai sigură și mai atractivă.

Printre ideile avansate se numără amenajarea mai multor treceri pentru pietoni, instalarea iluminatului solar, crearea unor zone umbrite, cafenele, piste pentru biciclete, spații dedicate biodiversității și balustrade pentru protecția copiilor.

Ieșenii și-au imaginat însă și un Bahlui care să devină un adevărat punct de întâlnire al comunității: festivaluri de lumini, lampioane plutitoare, seri de cinema în aer liber, concerte, ateliere de pictură, activități de yoga și chiar plimbări cu caiacul. A fost propusă inclusiv crearea unui brand propriu pentru acest tronson.

Nu au lipsit nici întrebările privind siguranța și mediul. Participanții au ridicat problema riscului de inundații, a calității și aerării apei, a impactului dezvoltărilor din amonte, în zona ERA, precum și posibilitatea alimentării Bahluiului cu apă din Siret. Aceste aspecte urmează să fie analizate pentru ca proiectul să fie sustenabil pe termen lung.

Planuri pentru întregul Bahlui, nu doar pentru centrul Iașului

Pe 23 octombrie, aproximativ 50 de reprezentanți ai administrației, mediului academic, arhitecturii, urbanismului, ecologiei și societății civile au participat la al doilea atelier Iași River Futures. Discuțiile au depășit limitele tronsonului-pilot și au vizat întregul coridor și bazinul hidrografic al Bahluiului.

Unul dintre obiectivele propuse este realizarea unui „Pact pentru Bahlui”, după modelul unor inițiative europene, care să asigure colaborarea între instituții și comunități pentru gestionarea integrată a râului. Obiectivul este ca Bahluiul să contribuie la combaterea efectelor inundațiilor, secetei și caniculei și să devină un spațiu care conectează oamenii, natura și localitățile din zona metropolitană.

Următoarea etapă anunțată este prezentarea soluției de amenajare direct pe malurile Bahluiului, unde și alți ieșeni vor putea vedea propunerile și își vor putea exprima opiniile. Deocamdată, acestea sunt idei și direcții de proiectare aflate în consultare, nu lucrări deja aprobate sau realizate. Daniel BACIU