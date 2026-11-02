Era să orbească din cauza unor lentile de 30 de lei, cumpărate de pe net

O fata în vârstă de 20 de ani a ajuns de urgenţă la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi, după ce două bacterii i-au provocat o infecţie gravă la nivelul corneei. Tânăra îşi cumpărase lentilele colorate pentru o şedinţă foto înainte de Halloween, însă experienţa s-a transformat într-un coşmar. După trei zile de tratament cu antibiotice, şi-a recăpătat vederea, dar corneea prezintă încă leziuni.

Fata comandase două perechi de lentile de contact de pe internet. Le-a purtat câteva ore pentru a face fotografii. Pro Problemele au apărut abia după ce le-a îndepărtat. Vederea a început să i se înceţoşeze, iar în dimineaţa următoare abia mai putea vedea oamenii.

Iniţial s-a tratat acasă, cu picături cumpărate din farmacie, dar starea ei s-a agravat. „Pacienta vedea extrem de puţin, nici măcar la tabloul la care se verifică acuitatea vizuală, nu putea sta cu ochii deschişi pentru că avea o infecţie foarte gravă. Ne-am pus problema dacă este o infecţie bacteriană a corneei sau este şi un element toxic”, a declarat dr. Camelia Bogdănici, şefa Clinicii de Oftalmologie de la Spitalul Sf.Spiridon.

Medicii au cerut imediat lentilele pentru a le analiza în laboratorul de microbiologie. Rezultatele au identificat două bacterii gram-negative, Acinetobacter şi Klebsiella, care pot provoca infecţii severe. În plus, medicii au observat modificări la suprafaţa ochiului şi au luat în calcul inclusiv o posibilă reacţie toxică provocată de pigmenţii folosiţi pentru colorarea lentilelor. „Am început imediat tratamentul cu antibiotice. Din fericire, tratamentul şi-a făcut efectul încă de la început. Astăzi, după trei zile, pacienta vede sută la sută, dar încă are leziuni la nivelul corneei”, a mai spus dr. Camelia Bogdănici.

Lentilele ieftine, un risc care poate costa vederea

Cazul readuce în atenţie pericolele la care se expun persoanele care cumpără lentile de contact de pe platforme online, magazine obscure sau site-uri care nu oferă garanţii privind provenienţa şi calitatea produselor. Preţul foarte mic şi aspectul atractiv al lentilelor colorate pot ascunde riscuri serioase, mai ales atunci când acestea sunt folosite fără un consult oftalmologic şi fără recomandarea unui specialist.

Lentilele de contact nu sunt simple accesorii cosmetice. Ele intră în contact direct cu suprafaţa ochiului, iar produsele necorespunzătoare, contaminate sau utilizate incorect pot provoca infecţii, inflamaţii şi leziuni ale corneei. Pigmenţii şi materialele folosite la fabricarea lentilelor pot reprezenta, de asemenea, un pericol dacă nu respectă standardele de siguranţă.

Medicul avertizează că nici lentilele colorate, purtate doar pentru fotografii sau petreceri, nu sunt lipsite de riscuri. Acestea trebuie achiziţionate din surse autorizate şi utilizate numai după evaluarea şi recomandarea unui specialist. În cazul apariţiei durerii, roşeţii, senzaţiei de corp străin sau înceţoşării vederii, lentilele trebuie îndepărtate, iar persoana în cauză trebuie să se adreseze urgent unui medic. Laura RADU