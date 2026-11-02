Muzica trece granițele dintre România, Moldova și Ucraina

* Festivalul Internațional MERIDIAN 2026 aduce la Iași două seri de concerte, lucrări în primă audiție și muzicieni din mai multe generații * accesul publicului este gratuit

Muzica experimentală, instrumentele clasice și tehnologia se întâlnesc la Iași, pe 2 și 3 noiembrie, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Contemporană MERIDIAN. Ajuns la cea de-a XXI-a ediție, evenimentul propune publicului ieșean două concerte camerale, cinci premiere absolute în prima seară și creații semnate de compozitori din România, Republica Moldova și Ucraina.

Festivalul Internațional MERIDIAN se desfășoară între 2 și 8 noiembrie 2026, simultan în București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași. Organizat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, prin Secțiunea Națională Română a Societății Internaționale de Muzică Contemporană, evenimentul urmărește promovarea creației muzicale actuale și apropierea publicului de formele noi de expresie artistică.

Înființat în 2005, festivalul a devenit un punct de întâlnire pentru compozitori, interpreți și creatori interesați de experimentul muzical. Ediția din acest an, intitulată „SONIMAGICON”, continuă explorarea relației dintre sunet și imagine, prin concerte, muzică electronică, video-art, dans, teatru instrumental și performance.

Cinci lucrări în premieră absolută la Iași

Iașul găzduiește festivalul pentru al patrulea an consecutiv, printr-un parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” (UNAGE). Cele două concerte sunt programate în Sala „Eduard Caudella”, de la ora 19:00, sub coordonarea compozitoarei și dirijoarei Emanuela Izabela Vieriu.

Luni, 2 noiembrie, concertul „Young, vivid colours” aduce în fața publicului ansamblul TimbrIS, dirijat de Emanuela Izabela Vieriu. Programul cuprinde cinci lucrări în primă audiție absolută, dedicate afirmării tinerilor compozitori.

Pentru acești creatori, concertul reprezintă întâlnirea directă a propriilor partituri cu publicul, într-un context artistic profesionist. Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași.

Muzica trece granițele dintre România, Moldova și Ucraina

Marți, 3 noiembrie, de la ora 19:00, publicul este invitat la „Sounds and imaginary borders”, un concert care aduce pe scenă ansamblul de clarinete ProMusica Academica, alături de invitați și membri ai ansamblului TimbrIS. Programul reunește lucrări ale unor compozitori din România, Republica Moldova și Ucraina, inclusiv prime audiții absolute și versiuni noi ale unor creații muzicale. Concertul este organizat de UNAGE, prin Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă.

Dincolo de diversitatea repertoriului, evenimentul pune în valoare dialogul artistic dintre cele trei țări și circulația muzicii contemporane într-un spațiu cultural în care colaborarea poate depăși frontierele geografice. Pentru Iași, cele două concerte reprezintă și o oportunitate de afirmare a tinerilor muzicieni, care împart scena cu interpreți experimentați și contribuie la dezvoltarea unui repertoriu mai puțin prezent în programele tradiționale.

Sunetul și imaginea, într-un singur spectacol

Tema „SONIMAGICON” reflectă una dintre direcțiile importante ale muzicii contemporane: depășirea granițelor dintre disciplinele artistice. Instrumentele acustice coexistă cu tehnologia, gestul scenic capătă valoare expresivă, iar proiecțiile vizuale pot deveni parte a construcției muzicale.

Festivalul propune astfel o altă relație între compozitor, interpret și spectator, în care muzica nu mai este doar ascultată, ci poate fi experimentată și prin imagine, mișcare și expresie scenică.

Prin participarea sa, Iașul continuă o colaborare începută în 2023 și își consolidează prezența pe harta evenimentelor dedicate creației muzicale contemporane.

Accesul publicului la ambele concerte, programate pe 2 și 3 noiembrie, în Sala „Eduard Caudella” a UNAGE Iași, este gratuit. Maura ANGHEL