Elevii din Iași învață în clădiri vulnerabile la cutremur, iar consolidările se întind până în 2027

Patru școli din județul Iași sunt incluse într-un amplu program de investiții pentru creșterea siguranței clădirilor școlare, iar termenele de finalizare ajung până în decembrie 2027. În timp ce două unități au fost deja reconstruite, alte obiective sunt încă în șantier, iar unele lucrări sunt departe de finalizare.

Conform datelor furnizate de Ministerul Educației și Cercetării, cele mai avansate investiții sunt la Școala Gimnazială Coropceni, comuna Ciortești, unde stadiul fizic și financiar este de 88%, și la Școala Gimnazială „Mihail Dumitriu” din Valea Lupului, cu 83%. Ambele au ca termen de finalizare luna martie 2027. La Școala Gimnazială Boroșești, comuna Scânteia, lucrările au ajuns la 74%, cu același termen de finalizare.

Situația cea mai îngrijorătoare din perspectiva ritmului de execuție este la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Podu Iloaiei. Investiția este realizată în proporție de numai 20%, iar termenul anunțat pentru finalizare este decembrie 2027. Proiectul prevede o construcție nouă, cu 14 săli de clasă, trei laboratoare, bibliotecă, sală de mese, cabinet medical și cabinet psihologic.

În județul Iași, două unități au fost deja finalizate: Școala Gimnazială Aroneanu și Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” din Mircești. Ambele au primit clădiri noi, dotate cu mobilier și echipamente, iar lucrările au ajuns la 100%.

Investițiile fac parte din proiectul „Școli mai Sigure, Incluzive și Sustenabile”, finanțat integral de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu un buget de 100 de milioane de euro. Programul vizează 11 unități de învățământ din Iași, Vaslui și București, iar ministerul estimează că 6.000 de elevi vor beneficia de îmbunătățirea siguranței și a condițiilor educaționale.

Proiectul a fost prelungit până la 30 iunie 2028, pe fondul creșterii costurilor de construcție, al deficitului de personal calificat și al întârzierilor în obținerea avizelor și autorizațiilor. Mai mult, pentru alte 11 unități de învățământ, ministerul precizează că, în urma restructurării proiectului, nu mai poate asigura finanțarea lucrărilor de execuție. Documentațiile tehnice au fost realizate, însă autoritățile caută surse alternative de finanțare.

Ministerul mai precizează că a solicitat o situație națională a clădirilor școlare expuse riscului seismic și a cerut inspectoratelor să verifice organizarea exercițiilor de simulare a situațiilor de urgență. De asemenea, clădirile școlare construite înainte de 1978 trebuie expertizate tehnic pentru stabilirea clasei de risc seismic și fundamentarea intervențiilor. Carmen DEACONU