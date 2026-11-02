Iașul, în topul național al înmatriculărilor auto

* la capitolul mașini noi, Iașul ocupă locul al treilea între județe, după zona București-Ilfov și Timiș * este una dintre cele mai bune poziționări ale Iașului în acest clasament și un semnal al dinamismului pieței auto locale

Iașul se menține în primele poziții la nivel național în privința înmatriculărilor auto, iar cifrele arată un interes puternic atât pentru mașinile noi, cât și pentru cele second-hand. Luna trecută, la Iași au fost înmatriculate 343 de vehicule noi și 906 de mașini second-hand provenite din străinătate, la care se adaugă 2.181 de reînmatriculări de autoturisme rulate.

Cu 906 înmatriculări de mașini rulate pentru prima dată, Iașul se situează pe locul al șaptelea între județe. În schimb, la reînmatriculări, județul urcă până pe locul al cincilea între județe, cu 2.181 de operațiuni, fiind depășit de Ilfov, Prahova, Argeș și Cluj.

La nivel național, în octombrie au fost înmatriculate 12.116 autoturisme noi, 27.216 înmatriculări de ocazie pentru prima dată și 58.251 de reînmatriculări de vehicule second-hand.

Mașinile electrice asiatice asaltează Iașul!

Piața mașinilor electrice continuă să atragă ieșenii. Nu mai puțin de 72 de autoturisme electrice au fost înmatriculate în județ în octombrie, iar lista mărcilor arată o concurență tot mai diversă: de la producători consacrați precum Toyota, Ford și BMW până la nume care câștigă teren pe piața electrică, precum BYD, Xpeng, Leapmotor și Zeekr.

Surpriza clasamentului este Toyota, cu 9 mașini înmatriculate, urmată de Kia, cu 8 exemplare. Ford ocupă următoarea poziție, cu 7 autoturisme, iar Tesla ajunge tot la 7 dacă sunt cumulate înregistrările trecute separat sub denumirile Tesla și Tesla Motors.

Hyundai și Mazda au câte 6 autoturisme, în timp ce MG apare cu 5 exemplare. Volvo a înregistrat 4 mașini, iar BMW – 3. BYD, Mercedes-Benz și Zeekr au câte două unități fiecare.

Lista este completată de Audi, Citroën, Leapmotor, Nissan, Porsche, Renault, Škoda, Volkswagen și Xpeng, fiecare cu câte un autoturism înmatriculat.

Un detaliu interesant este diversitatea producătorilor: pe lângă mărcile europene, japoneze și americane consacrate, la Iași apar tot mai multe nume asociate cu ofensiva producătorilor asiatici pe segmentul electric. BYD, Xpeng și Zeekr sunt prezente în evidențe, chiar dacă deocamdată cu volume reduse. Daniel BACIU