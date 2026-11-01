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Plan Roșu de intervenție în județul Iași! Microbuz cu 20 de persoane, răsturnat într-o curbă, la Țigănași
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Pagina principală Moldova Plan Roșu de intervenție în județul Iași! Microbuz cu 20 de persoane, răsturnat într-o curbă, la Țigănași

Plan Roșu de intervenție în județul Iași! Microbuz cu 20 de persoane, răsturnat într-o curbă, la Țigănași

Plan Roșu de intervenție în județul Iași! Microbuz cu 20 de persoane, răsturnat într-o curbă, la Țigănași

Accident grav în localitatea Țigănași, din județul Iași! Un microbuz în care se aflau 20 de persoane s-a răsturnat într-o curbă, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Situația este una extrem de serioasă: două persoane au fost găsite inconștiente, iar zeci de salvatori și echipaje medicale au fost mobilizate de urgență.

Alarma s-a dat duminică seară, după ce microbuzul s-a răsturnat pe raza localității Țigănași. Primele informații indicau 18 persoane implicate în accident și o victimă încarcerată. Ulterior, bilanțul a fost actualizat la 20 de persoane, dintre care două erau inconștiente.

Potrivit ISU Iași, toate persoanele s-au autoevacuat sau au fost scoase din vehicul cu ajutorul cetățenilor care au oprit pentru a da o mână de ajutor. Având în vedere amploarea evenimentului și numărul celor implicați, la ora 19:33 a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Mobilizarea forțelor de salvare a fost una impresionantă. La fața locului au fost trimise autospeciale de stingere, echipaje pentru transportul victimelor multiple, echipaje de prim ajutor calificat și o autospecială de descarcerare, cu 23 de pompieri. În sprijin au fost mobilizate și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, unul dintre acestea având medic.

Intervenția a fost suplimentată cu forțe din județul Vaslui, dar și cu echipaje de prim ajutor de la Podu Iloaiei, Târgu Frumos și Detașamentul 2 de Pompieri Iași.

Salvatorii evaluează victimele și acordă asistență medicală de urgență. Deocamdată, ISU nu a comunicat un bilanț medical final și nici circumstanțele exacte în care microbuzul s-a răsturnat.

Informațiile vor fi actualizate pe măsură ce sunt confirmate.

 

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