Miticilor, luați exemplu de la politicienii basarabeni!
Plan Roșu de intervenție în județul Iași! Microbuz cu 20 de persoane, răsturnat într-o curbă, la Țigănași
USR și-a ales echipa: Miruță, Buzoianu și Barna, în prima linie
Știința Miroslava, recital de goluri și fotoliu de lider!
Dronele continuă survoleze Iașul!
Trafic de heroină la Iași! Doi tineri, prinși cu 62 de doze ascunse în lenjerie
Autostrada Unirii, tot mai aproape de dezastru! Întârzieri, datorii și licitații blocate
Ioan Nani pleacă de la Antibiotice!
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Știința Miroslava, recital de goluri și fotoliu de lider!

Știința Miroslava, recital de goluri și fotoliu de lider!

Știința Miroslava, recital de goluri și fotoliu de lider!

* A.S.P.I. și Tonmir țin aproape, iar etapa viitoare aduce un duel de foc

Etapa a 11-a din campionatul Ligii a IV-a ieșene a venit cu scoruri spectaculoase, victorii categorice și o luptă tot mai strânsă în partea superioară a clasamentului. CS Știința Miroslava își păstrează poziția de lider, după un nou succes convingător, în timp ce A.S.P.I. Iași, Tonmir și Victoria Lețcani continuă urmărirea.

Liderul Știința Miroslava a făcut spectacol pe teren propriu și a învins ACS Academia 82 Iași cu 6-1, ajungând la 30 de puncte și un golaveraj impresionant: 68-7. Formația din Miroslava are zece victorii în 11 partide și păstrează un avans de două puncte în fața principalelor urmăritoare.

A.S.P.I. Iași a obținut cea mai categorică victorie a etapei, 7-0 în deplasare la Progresul Deleni, și a urcat la 28 de puncte. Tot 28 de puncte au Tonmir Iași și Victoria Lețcani. Tonmir a pierdut însă surprinzător cu 0-2 la Lețcani, într-un duel direct între echipele din plutonul fruntaș, în timp ce Victoria și-a consolidat poziția cu un succes important.

Un alt rezultat clar s-a înregistrat la Hârlău, unde USV 2 Iași s-a impus cu 5-0 în fața formației locale. Gloria Bălțați a câștigat cu 6-1 pe terenul celor de la Stejarul Bârnova, iar AS Țuțora a trecut cu 2-0 de Viitorul Belcești. Singura remiză a rundei s-a consemnat la Tomești, unde gazdele și Unirea Ruginoasa au încheiat la egalitate, 3-3.

În clasament, Știința Miroslava conduce cu 30 de puncte, urmată de A.S.P.I. Iași, Tonmir Iași și Victoria Lețcani, toate cu câte 28 de puncte. USV 2 Iași ocupă locul al cincilea, cu 24 de puncte.

Etapa următoare, programată duminică, 8 noiembrie, propune un meci cu miză uriașă: USV 2 Iași – Știința Miroslava. Liderul va avea parte de un test important, în timp ce A.S.P.I. Iași se deplasează la Belcești, iar Tonmir joacă împotriva Viitorului Hârlău.

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri