Știința Miroslava, recital de goluri și fotoliu de lider!

* A.S.P.I. și Tonmir țin aproape, iar etapa viitoare aduce un duel de foc

Etapa a 11-a din campionatul Ligii a IV-a ieșene a venit cu scoruri spectaculoase, victorii categorice și o luptă tot mai strânsă în partea superioară a clasamentului. CS Știința Miroslava își păstrează poziția de lider, după un nou succes convingător, în timp ce A.S.P.I. Iași, Tonmir și Victoria Lețcani continuă urmărirea.

Liderul Știința Miroslava a făcut spectacol pe teren propriu și a învins ACS Academia 82 Iași cu 6-1, ajungând la 30 de puncte și un golaveraj impresionant: 68-7. Formația din Miroslava are zece victorii în 11 partide și păstrează un avans de două puncte în fața principalelor urmăritoare.

A.S.P.I. Iași a obținut cea mai categorică victorie a etapei, 7-0 în deplasare la Progresul Deleni, și a urcat la 28 de puncte. Tot 28 de puncte au Tonmir Iași și Victoria Lețcani. Tonmir a pierdut însă surprinzător cu 0-2 la Lețcani, într-un duel direct între echipele din plutonul fruntaș, în timp ce Victoria și-a consolidat poziția cu un succes important.

Un alt rezultat clar s-a înregistrat la Hârlău, unde USV 2 Iași s-a impus cu 5-0 în fața formației locale. Gloria Bălțați a câștigat cu 6-1 pe terenul celor de la Stejarul Bârnova, iar AS Țuțora a trecut cu 2-0 de Viitorul Belcești. Singura remiză a rundei s-a consemnat la Tomești, unde gazdele și Unirea Ruginoasa au încheiat la egalitate, 3-3.

În clasament, Știința Miroslava conduce cu 30 de puncte, urmată de A.S.P.I. Iași, Tonmir Iași și Victoria Lețcani, toate cu câte 28 de puncte. USV 2 Iași ocupă locul al cincilea, cu 24 de puncte.

Etapa următoare, programată duminică, 8 noiembrie, propune un meci cu miză uriașă: USV 2 Iași – Știința Miroslava. Liderul va avea parte de un test important, în timp ce A.S.P.I. Iași se deplasează la Belcești, iar Tonmir joacă împotriva Viitorului Hârlău.