Elita studenților de la FEAA învață afaceri direct de la antreprenori

* 48 de studenți cu rezultate academice de top au început un nou program de pregătire la Centrul de Excelență în Administrarea Afacerilor al FEAA Iași

Cei mai performanți studenți ai Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Iași au ocazia să învețe management și antreprenoriat direct de la profesioniști. Centrul de Excelență în Administrarea Afacerilor (CEX) a deschis o nouă ediție, reunind 48 de tineri selectați dintre cei aflați în primii 10% după rezultatele academice.

48 de studenți, pregătiți pentru lumea afacerilor

La Iași, legătura dintre universitate și mediul economic capătă o dimensiune practică printr-un program destinat studenților cu performanțe deosebite. Centrul de Excelență în Administrarea Afacerilor, inițiat de Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor din cadrul FEAA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, a ajuns la cea de-a patra ediție. Creat în anul universitar 2023–2024, proiectul, coordonat de prof. univ. dr. Andrei Neștian, completează pregătirea academică prin întâlniri cu antreprenori, manageri și specialiști din companii. Sunt vizați studenții programelor de Management, Marketing, Business Administration și Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor.

Partenerii centrului sunt Romanian Business Leaders – Filiala Iași, Organizația Femeilor Antreprenor (OFA), Antibiotice Iași și PHINIA. Colaborarea urmărește apropierea tinerilor de realitățile economice și dezvoltarea competențelor necesare unei cariere în afaceri.

Antreprenoarele din Iași, față în față cu studenții

La deschiderea noii ediții au participat reprezentantele Organizației Femeilor Antreprenor din județul Iași, parteneră a proiectului pentru al treilea an consecutiv. În cadrul unei sesiuni de speed networking, studenții au discutat cu antreprenoarele despre inițiativă, responsabilitate, experiențe profesionale și oportunități de colaborare. Au participat avocata Ana Maria Rata, Roxana Maria Babuc, fondatoarea RB Cont Prest, și Laura Mircea, reprezentanta EHS Consulting, alături de președinta OFA Iași, Victoria Bulai. Întâlnirea a urmărit facilitarea unui dialog direct între studenți și oameni care activează în mediul economic. Tinerii au avut posibilitatea să își prezinte interesele, să solicite îndrumare și să descopere perspective profesionale dincolo de cursurile universitare. „Implicarea OFA Iași face parte dintr-un parteneriat mai amplu, prin care antreprenoarele contribuie la formarea viitoarei generații de specialiști și manageri”, a spus Victoria Bulai.

De la cursuri universitare la experiență în companii

Programul CEX nu se limitează la întâlniri de prezentare. Modelul educațional include sesiuni de pregătire susținute de profesioniști, mentorat, posibilități de job shadowing — observarea directă a activității unui specialist — și acces la stagii de practică în companii.

Direcțiile sunt prevăzute în structura programului publicată de FEAA și urmăresc să faciliteze trecerea de la cunoștințele teoretice la competențele cerute de angajatori.

Pentru cei 48 de participanți ai ediției 2026–2027, contactul cu firmele ieșene reprezintă o oportunitate de orientare profesională și de construire a unor relații utile pentru viitoarea carieră. Scopul proiectului depășește însă performanța individuală. Prin apropierea universității de companii, Iașul încearcă să creeze condițiile în care tinerii bine pregătiți să își poată construi un viitor profesional conectat la economia locală.

Maura ANGHEL