Opt ediții și 8.000 de volume ajunse în bibliotecile Iașului

* a opta ediție a campaniei „Donează un tramvai de cărți!” aduce în prim-plan bibliotecile rurale, într-un județ care a pierdut peste 31.000 de cititori activi într-un deceniu

Aproximativ 8.000 de volume au ajuns deja în bibliotecile școlare și comunale din județul Iași printr-o campanie care transformă transportul public într-un instrument de solidaritate culturală. Sâmbătă, 31 octombrie 2026, Tramvaiul Literaturii revine pe străzile orașului pentru a aduna cărți destinate copiilor și cititorilor din mediul rural.

Cărțile uitate pe rafturile ieșenilor pot deveni o șansă la educație pentru copiii din satele județului. Compania de Transport Public Iași organizează a opta ediție a campaniei „Donează un tramvai de cărți!”, invitând locuitorii municipiului să ofere volume pe care nu le mai folosesc, dar care pot fi de mare ajutor bibliotecilor școlare și comunale. Inițiativa capătă o semnificație aparte într-un județ în care numărul cititorilor activi a scăzut considerabil în ultimul deceniu.

Potrivit datelor statistice, județul Iași avea 162.486 de utilizatori activi ai bibliotecilor în 2015, față de numai 131.187 în 2024. Diferența depășește 31.000 de persoane și indică o reducere de aproape 20% a publicului care frecventează bibliotecile. În mediul rural, situația este cu atât mai delicată cu cât accesul la cărți depinde adesea de colecțiile existente în școli și biblioteci comunale.

Un tramvai, șase opriri și mii de povești care așteaptă cititori

Sâmbătă, 31 octombrie, Tramvaiul Literaturii va străbate Iașul pentru a colecta donațiile. Prima oprire este programată la ora 11:00, în rondul Târgu Cucu, unde vehiculul va staționa 30 de minute. La ora 12:00 va ajunge în rondul Dancu, iar la 12:30 în Tătărași Nord. Traseul continuă la ora 13:15 în Dacia, la 14:00 în Canta și se încheie la ora 15:00, în rondul Tehnopolis. În fiecare dintre ultimele cinci puncte, tramvaiul va staționa câte 15 minute.

Ieșenii pot dona literatură română și universală, cărți pentru copii, albume, culegeri și îndrumare școlare. Volumele colectate vor fi direcționate către bibliotecile din localitățile rurale ale județului, unde fondul de carte are nevoie de completări și actualizări.

Bibliotecile rurale pierd cititori, unele aproape complet

Statisticile ultimului deceniu arată diferențe îngrijorătoare între comunitățile ieșene. În comuna Bălțați, numărul utilizatorilor activi ai bibliotecilor a scăzut de la 689 în 2015 la numai 52 în 2024. În Valea Lupului, reducerea a fost de la 389 la 38 de cititori. Există însă și exemple încurajatoare. La Vlădeni, numărul utilizatorilor a crescut de la 102 la 366 în același interval.

Fenomenul se înscrie într-un declin mai amplu. La nivel național, numărul bibliotecilor comunale a coborât de la 1.630 în 2022 la 1.484 în 2024, ceea ce înseamnă dispariția a 146 de instituții în numai doi ani. Și bibliotecile școlare s-au împuținat, de la 6.022 la 5.940.

Donațiile nu pot rezolva singure problemele sistemului, care țin și de finanțare, personal și infrastructură, dar pot contribui la diversificarea colecțiilor și la apropierea copiilor de lectură.

Opt ediții și 8.000 de volume ajunse în bibliotecile Iașului

Potrivit CTP Iași, aproximativ 8.000 de cărți strânse în campaniile anterioare au ajuns în bibliotecile școlare și comunale din județ. Este rezultatul unei inițiative care pune în legătură locuitorii orașului cu elevii și cititorii din comunitățile rurale.

Pentru un copil care nu are acasă o bibliotecă, un roman, un atlas sau o culegere poate însemna acces la informații și povești pe care altfel nu le-ar descoperi. Pentru donatori, gestul presupune doar alegerea unor volume care merită să circule mai departe.

Campania din 31 octombrie demonstrează că transportul public poate avea și o misiune culturală. De această dată, cel mai important lucru pe care îl duce tramvaiul din Iași spre satele județului nu este un pasager, ci posibilitatea ca o carte să își întâlnească următorul cititor. Maura ANGHEL