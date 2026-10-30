* peste 68.000 de participări fizice raportate la FITPTI, FILIT și Classix în 2026 * festivalurile internaționale aduc artiști, spectatori și oportunități pentru HoReCa, dar județul a pierdut peste 7.000 de turiști în primele opt luni ale anului * durata medie a șederii rămâne sub două nopți

Iașul a devenit o destinație importantă pe harta festivalurilor europene, însă succesul cultural nu se reflectă automat în performanțele turismului. Sălile pline, spectacolele stradale și întâlnirile cu personalități internaționale generează vizibilitate și consum, dar orașul nu reușește încă să transforme suficient acest avantaj în sejururi prelungite. Statisticile anului 2026 arată că numărul turiștilor este în scădere, în ciuda unui calendar cultural bogat.

FITPTI, FILIT și Classix, magnet pentru public

Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI) a încheiat ediția a XIX-a, desfășurată între 1 și 8 octombrie 2026, cu peste 38.000 de spectatori. Organizat de Teatrul „Luceafărul”, evenimentul a cuprins peste 100 de manifestări și a reunit peste 1.000 de invitați din 20 de țări. Spectacolele, paradele și intervențiile artistice au ocupat peste 25 de spații din oraș.

Câteva săptămâni mai târziu, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT) a raportat o audiență totală de aproximativ 40.000 de persoane. Dintre acestea, 20.000 au participat fizic, iar alte 20.000 au urmărit evenimentele online. Ediția din 21–25 octombrie a inclus aproape 200 de manifestări și sute de invitați români și străini.

În martie, Classix Festival a atras peste 10.000 de participanți și 72 de artiști din 17 țări. Programul a inclus nouă concerte, expoziții, conferințe și 57 de sesiuni de masterclass.

Cele trei festivaluri însumează peste 68.000 de participări fizice raportate. La acestea se adaugă festivalurile muzicale Rocanotherworld și Senzoria, care diversifică oferta de divertisment a Iașului.

Octombrie, una dintre cele mai bune luni pentru hotelieri

Legătura dintre evenimente și activitatea turistică se observă în statisticile lunare, chiar dacă nu poate fi măsurată separat pentru fiecare festival. În octombrie 2025, județul Iași a înregistrat 40.787 de sosiri și 65.201 înnoptări. În noiembrie, cifrele au coborât la 28.037 de sosiri și 47.174 de înnoptări. Diferența a fost de 12.750 de sosiri și peste 18.000 de nopți de cazare.

Octombrie concentrează însă și Sărbătorile Iașului, alături de festivalurile culturale, astfel încât creșterea nu poate fi atribuită exclusiv acestora.

Pentru industria ospitalității, beneficiile vin din camere ocupate, mese servite, transport, servicii tehnice și contracte cu organizatorii. FITPTI, de exemplu, presupune deplasarea unor companii artistice numeroase, inclusiv a echipelor tehnice, care au nevoie de cazare și logistică.

Peste 7.000 de turiști pierduți în 2026

În primele opt luni ale anului, județul Iași a înregistrat 214.347 de sosiri turistice, față de 221.521 în perioada similară din 2025. Scăderea este de 3,2%, echivalentul a 7.174 de turiști.

Cele 338.542 de înnoptări consemnate între ianuarie și august arată o durată medie a șederii de numai 1,58 nopți. În august, deși sosirile au crescut cu 4,5%, numărul înnoptărilor a scăzut ușor, la 51.219.

Acesta este punctul vulnerabil al turismului ieșean: orașul atrage vizitatori, dar câștigă prea puțin din prelungirea șederii lor.

Iașul are nevoie de oferte turistice construite în jurul festivalurilor, cu pachete de cazare, experiențe gastronomice și vizite culturale.

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