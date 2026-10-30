900 de lei pentru fiecare câine scos de pe ulițele comunei Deleni!

900 de lei pentru fiecare câine! Atât este costul maxim estimat pe care Primăria Deleni îl acceptă pentru gestionarea unui animal fără stăpân, într-un contract care se întinde pe cinci ani și poate ajunge la 220.000 de lei, fără TVA. Administrația locală caută un operator care să se ocupe de capturarea și preluarea câinilor din comună, dar și de transportul, cazarea și îngrijirea acestora.

Potrivit datelor contractului, estimarea este de aproximativ 40 de câini pe an, iar suma maximă prevăzută pentru fiecare animal este de 900 de lei, fără TVA.

Contractul nu se rezumă însă la ridicarea animalelor de pe străzi. Firma care va câștiga procedura trebuie să asigure transportul și adăpostirea câinilor, hrana, examinarea clinică, deparazitarea internă și externă, microciparea, sterilizarea, vaccinarea antirabică și eliberarea carnetelor de sănătate. Este prevăzută și posibilitatea adopției animalelor.

Documentația include, în condițiile prevăzute de lege, și operațiuni de eutanasiere, neutralizare și transport. Acestea nu înseamnă însă că fiecare câine capturat va fi eutanasiat: procedurile trebuie aplicate conform cadrului legal și situației fiecărui animal.

220.000 de lei pentru cinci ani

Valoarea estimată a contractului este de 220.000 de lei, fără TVA, pentru o perioadă de 60 de luni. Cu un cost maxim estimat de 900 de lei pentru fiecare câine, administrația locală urmărește să gestioneze problema animalelor fără stăpân, invocând protejarea sănătății publice, siguranța cetățenilor și reducerea numărului de câini abandonați.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 30 octombrie 2026, ora 10:00.

Rămâne de văzut ce operator va câștiga contractul și cum va fi pus în practică serviciul pentru care Primăria Deleni este dispusă să plătească până la 900 de lei pentru fiecare câine preluat. Suma de 220.000 de lei reprezintă valoarea estimată a întregului contract, nu o plată garantată integral și nici dovada că toate operațiunile vor costa automat plafonul maxim.

Daniel BACIU