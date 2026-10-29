Iașul, printre cele mai scumpe piețe rezidențiale din țară

* municipiul Iași a ajuns la 2.000 de euro pe metrul pătrat, iar o locuință costă, în medie, aproape 115.000 de euro

Piața imobiliară din România continuă să pună presiune pe buzunarele cumpărătorilor. Un apartament costă, în medie, 114.900 de euro, cu aproape 5% mai mult decât în urmă cu un an, în timp ce achiziția unei case presupune un buget mediu de aproximativ 170.000 de euro. În Iași, prețul mediu solicitat pentru apartamente a ajuns la 2.000 de euro pe metrul pătrat util, județul fiind printre cele mai scumpe piețe rezidențiale din țară.

Potrivit unei analize publicate de una dintre cele mai mari platforme imobiliare din țară, Cluj-Napoca rămâne liderul național al prețurilor la apartamente, urmat de București și Brașov. Cu toate acestea, cele mai rapide scumpiri din ultimul an nu s-au înregistrat în marile centre imobiliare, ci în Reșița și Zalău.

Iașul, în topul orașelor cu apartamente scumpe

Cu un preț mediu de 2.000 de euro/mp util, Iașul se află în grupul orașelor în care locuințele au ajuns la pragul de 2.000 de euro pe metrul pătrat sau l-au depășit. În clasamentul național, municipiul este devansat de Cluj-Napoca, București, Brașov, Craiova, Sibiu și Constanța.

Cluj-Napoca conduce detașat, cu peste 3.300 de euro/mp util, după o creștere anuală de 5%. Urmează Bucureștiul, cu 2.312 euro/mp, și Brașovul, cu 2.309 euro/mp. Craiova a ajuns la 2.142 de euro/mp, Sibiul la 2.034 de euro/mp, iar Constanța la 2.020 de euro/mp.

După Iași, clasamentul continuă cu Târgu Mureș, unde prețul mediu este de 1.994 de euro/mp, Timișoara, cu 1.984 de euro/mp, și Oradea, cu 1.885 de euro/mp.

Deși rămâne cel mai ieftin municipiu reședință de județ pentru cumpărătorii de apartamente, Reșița a înregistrat cea mai puternică scumpire din ultimul an. Prețul mediu solicitat a crescut cu 15,4%, însă nu a trecut încă de pragul de 1.000 de euro/mp util.

Un ritm aproape identic s-a consemnat în Zalău, unde metrul pătrat util a ajuns la 1.303 euro, după o creștere de 15,3%.

În schimb, ieftinirile au fost rare. Potrivit analizei, doar în două municipii reședință de județ au scăzut ușor prețurile solicitate pentru apartamente: Călărași, unde metrul pătrat costă în medie 1.160 de euro, și Brăila, cu 1.055 de euro/mp. În ambele cazuri, reducerea anuală a fost de aproximativ 3%.

Casele ajung la un buget mediu de 170.000 de euro

Nici cei care caută o casă nu scapă de costurile ridicate. La nivel național, cumpărătorii au nevoie, în medie, de 170.000 de euro pentru o astfel de proprietate. Casele analizate au o suprafață utilă medie de 116 metri pătrați.

Și pe acest segment, Cluj-Napoca ocupă primul loc, cu un preț mediu de 3.375 de euro/mp util. În ultimul an, prețurile caselor din oraș au crescut cu 7%.

Scumpiri importante s-au înregistrat și în Brașov, unde prețul pe metrul pătrat a urcat cu 11%, până la 2.414 euro, precum și în Sibiu, cu un avans de 9%, până la 2.095 de euro/mp. În Craiova, creșterea a fost de aproximativ 8%, iar prețul mediu a ajuns la 1.721 de euro/mp.

În București, metrul pătrat util pentru case și vile a ajuns, în medie, la 2.342 de euro.

Datele conturează o piață în care achiziția unei locuințe presupune bugete tot mai mari, iar Iașul se menține în categoria orașelor scumpe pentru cumpărătorii de apartamente. Daniel BACIU