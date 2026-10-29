Scumpire de aproape un leu la motorină, de la 1 noiembrie!

Motorina s-ar putea scumpi cu aproximativ 85 de bani pe litru de la 1 noiembrie, dacă Guvernul nu prelungește reducerea temporară a accizei. Lovitura ar veni într-un moment extrem de dificil pentru construcții, unde euro, energia, transportul și materialele pun presiune pe bugetele firmelor, iar șapte din zece fabrici nu pot garanta prețurile pentru 2027.

La Iași, astăzi, prețul motorinei oscila între 10,86 și 10,92 lei/litru, iar cel al benzinei, între 10,06 și 10,17 lei/litru.

Astăzi, sectorul construcțiilor se confruntă cu un paradox: lucrările sunt în creștere, dar companiile au tot mai multe dificultăți în estimarea costurilor viitoare. În primele opt luni din 2026, volumul lucrărilor a avansat cu 15,4%, iar construcțiile rezidențiale au crescut cu 22,9%. Numai în august, creșterea anuală a fost de 40,5%.

În spatele acestor cifre, însă, se acumulează riscuri. Aproximativ 70% dintre fabricile consultate nu au o politică fermă de preț pentru 2027, iar ofertele sunt valabile, în multe cazuri, doar 30 de zile. Constructorii care semnează contracte pe șase, nouă sau 12 luni riscă astfel să cumpere materiale mult mai scumpe decât estimaseră inițial.

Motorina și euro, presiune pe șantiere

Între 4 septembrie și 10 octombrie, prețul mediu al motorinei a urcat de la 10,16 la 10,90 lei pe litru, în timp ce benzina a ajuns la 10,14 lei. În lipsa prelungirii reducerii cu 25% a accizei, motorina s-ar putea scumpi cu încă aproximativ 0,85 lei pe litru de la 1 noiembrie.

Nici cursul valutar nu oferă motive de liniște. Euro a atins 5,3527 lei pe 6 octombrie, un maxim istoric, iar deprecierea leului față de începutul anului era de aproximativ 4,7%. O eventuală apropiere a euro de pragul de 6 lei este un scenariu, nu o certitudine, însă ar putea amplifica presiunea asupra materialelor și echipamentelor dependente de importuri.

Energia completează tabloul îngrijorător. Cimentul, cărămida, sticla și oțelul sunt produse a căror fabricație poate fi puternic influențată de costurile gazelor și electricității.

Șantiere cu lucrări, dar fără bani

Problemele nu se opresc la scumpiri. La 10 septembrie, Ministerul Dezvoltării a anunțat epuizarea creditelor bugetare pentru 2026 alocate programului „Anghel Saligny”, iar solicitările de transfer au fost suspendate pentru beneficiarii vizați, cu anumite excepții. O eventuală suplimentare a fondurilor nu fusese anunțată în analiza publicată.

Daniel BACIU