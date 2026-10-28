Performanță, ambiție și premii consistente la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași! 129 de premii și două burse „Sfântul Dumitru”, în valoare totală de 139.200 de lei, au fost acordate marți, 27 octombrie 2026, la cea de-a treia ediție a Galei Studenților UAIC.

Valoarea recompenselor a crescut cu 45% față de anul precedent, iar printre laureați se află tineri cu rezultate academice remarcabile, viitori specialiști în drept și jurnaliști care au atras atenția la nivel european.

Vedetele serii au fost Ilinca Bunescu, de la Facultatea de Drept, și Tudor-Andrei Vieriu, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, câștigătorii burselor „Sfântul Dumitru”.

Ilinca Bunescu s-a remarcat prin performanțe academice și experiență practică în domeniul juridic, inclusiv în activități legate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Implicată în ELSA din 2023, aceasta contribuie la promovarea drepturilor omului și a educației juridice, inclusiv prin proiecte dedicate elevilor. Parcursul său include și participarea la competiții internaționale de drept.

Tudor-Andrei Vieriu și-a croit drumul în jurnalismul sportiv și comunicare. A urmat cursuri la Barça Innovation Hub și la Federația Română de Fotbal și a câștigat competiția internațională de jurnalism mobil „Mojo Arena”, alături de Diana Emilia Țofei. În octombrie 2026, a devenit unul dintre cei nouă finaliști europeni selectați din 400 de candidați în competiția „Youth4Regions”, dedicată tinerilor jurnaliști. Este, de asemenea, responsabil de relațiile publice al clubului City FC Iași și corespondent video pentru Deutsche Welle, departamentul de limba română.

Gala organizată în Aula Magna „Mihai Eminescu” a recompensat excelența în mai multe domenii. 81 de premii au fost acordate absolvenților cu rezultate academice deosebite, de la licență la doctorat, inclusiv studenților extensiilor din Bălți și Chișinău. Alte 16 distincții au revenit participanților la competiții naționale și internaționale, iar 22 de studenți au fost premiați pentru voluntariat.

Au fost recompensate și zece proiecte ale asociațiilor studențești, între care „FII Practic”, „MIND 2026”, „Global Village” și „Youth Speak Forum”.

Alte trei studente, de la Facultățile de Litere, Filosofie și Științe Social-Politice, respectiv Psihologie și Științe ale Educației, au primit premii UNISAFE pentru implicarea în inițiative care promovează egalitatea de șanse și combat discriminarea și hărțuirea.

Bugetul galei a urcat de la 96.000 de lei la 139.200 de lei, o creștere de 43.200 de lei într-un singur an. Evenimentul face parte din programul Zilelor UAIC, care marchează 166 de ani de la înființarea universității și include peste 100 de manifestări. Carmen DEACONU