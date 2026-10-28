Investiții de aproape 150 de milioane de lei, aprobate în CJ

Consiliul Județean Iași a făcut un nou pas în direcția modernizării județului, după ce a aprobat 30 de proiecte de hotărâre care vizează investiții în infrastructură, educație, sănătate, servicii sociale și patrimoniu cultural. Printre cele mai importante decizii se numără demersurile pentru contractarea unei finanțări rambursabile de aproape 150 de milioane de lei, dar și pregătirea reabilitării Liceului Special „Moldova” din Târgu Frumos, investiție estimată la 19 milioane de lei.

Una dintre prioritățile aprobate este îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevii cu deficiențe de vedere. În acest sens, plenul CJ Iași a aprobat realizarea documentației tehnice pentru reabilitarea Liceului Special „Moldova” din Târgu Frumos, proiect menit să asigure spații moderne și sigure pentru elevii din regiune.

Totodată, consilierii județeni au aprobat demararea procedurilor legale pentru contractarea unei finanțări rambursabile de aproape 150 de milioane de lei. Banii sunt destinați acoperirii cofinanțărilor și cheltuielilor neeligibile aferente unor proiecte strategice pentru județ.

Printre investițiile vizate se numără Centura Ușoară de Ocolire a Municipiului Iași, restaurarea Casei Memoriale „Mihail Sadoveanu” și a Complexului Muzeal „C. Negruzzi”, precum și modernizarea infrastructurii sanitare și sociale.

Finanțarea ar urma să susțină și proiecte pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor Unității Medico-Sociale Răducăneni și Centrului de Asistență Medico-Socială Bivolari, cu obiectivul de a îmbunătăți condițiile oferite beneficiarilor și de a eficientiza funcționarea acestor instituții.

„Dincolo de hotărârile votate astăzi, important este ca fiecare dintre aceste proiecte să se transforme în lucruri concrete pentru ieșeni: școli mai bune, servicii medicale și sociale mai eficiente, patrimoniu salvat și un județ mai bine conectat la oportunitățile europene. Pentru asta facem administrație: ca oamenii să simtă, în timp, diferența”, a declarat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

Iașul își consolidează relațiile internaționale

Pe lângă investițiile în infrastructură și servicii publice, consilierii județeni au aprobat și aderarea Județului Iași la Organizația Regiunilor Unite – Forumul Global al Guvernelor Regionale și al Asociațiilor de Regiuni.

Demersul urmărește creșterea vizibilității internaționale a județului și facilitarea schimbului de experiență și a transferului de bune practici în administrația publică.

Prin cele 30 de hotărâri adoptate, Consiliul Județean Iași își propune să accelereze investițiile în educație, infrastructură, sănătate și patrimoniu, într-un demers care vizează dezvoltarea durabilă a întregului județ. Carmen DEACONU