* peste 35.000 de pensionari din județul Iași beneficiază de indemnizație socială * pentru cei cu boli cronice, cheltuielile cu medicamentele pot reduce considerabil bugetul lunar

În septembrie 2026, în județul Iași erau înregistrați 32.430 de beneficiari ai indemnizației sociale pentru pensionari din sistemul public și 2.772 proveniți din fostul sistem al agricultorilor. Datele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) plasează Iașul printre județele cu cei mai mulți vârstnici care au nevoie de completarea veniturilor până la nivelul minim garantat. Pentru cei care urmează tratamente permanente, chiar și câteva zeci de lei plătite lunar la farmacie pot conta.

Peste 35.000 de pensionari ieșeni au venituri completate de stat

Județul Iași ocupă locul al treilea la nivel național după numărul beneficiarilor indemnizației sociale din sistemul public, după București, cu 40.537 de persoane, și Suceava, cu 36.130.

Indemnizația socială garantează un venit lunar de 1.281 de lei pensionarilor eligibili. La această sumă, o cheltuială de 100 de lei pentru medicamente reprezintă aproape 8% din venit. Dacă tratamentul costă 200 de lei, proporția urcă la 15,6%, iar la 300 de lei ajunge la 23,4%.

Potrivit datelor CNPP, pensia medie la nivel național era de 2.785 de lei în septembrie 2026, cu 1.504 lei peste indemnizația socială minimă. La nivelul județului Iași, datele prezentate în iunie 2025 indicau o pensie medie de 2.675 de lei, sub media națională de la acel moment.

România, peste media europeană la cheltuieli medicale

Pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială de maximum 2.020 de lei lunar pot beneficia de compensarea cu 90% din prețul de referință al medicamentelor incluse în sublista B. Compensarea nu înseamnă însă că pacientul achită întotdeauna doar 10% din prețul afișat în farmacie. Diferența dintre prețul de vânzare și cel de referință poate rămâne în sarcina cumpărătorului.

Raportul OECD privind sănătatea în România, publicat în 2025, arată că plățile directe ale populației reprezentau aproximativ 23% din totalul cheltuielilor pentru sănătate în 2023, față de media Uniunii Europene de 16%. Diferența este de șapte puncte procentuale. Medicamentele cumpărate din farmacii reprezintă una dintre principalele componente ale acestor cheltuieli.

Presiunea financiară se reflectă și în bugetul sistemului sanitar. Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), consumul mediu lunar de medicamente în România a ajuns, în 2026, la aproximativ 2,4 miliarde de lei, reprezentând aproape 40% din cheltuielile lunare ale fondului de asigurări pentru servicii medicale și medicamente.

CNAS arată că, în ultimii trei ani, consumul de medicamente, exprimat valoric, a crescut cu aproximativ 5 miliarde de lei anual, în principal ca urmare a extinderii accesului la terapii inovatoare. Pentru persoanele cu hipertensiune, diabet sau boli cardiovasculare, întreruperea tratamentului poate avea consecințe grave. Reducerea dozelor ori administrarea medicamentelor la intervale mai mari decât cele prescrise poate compromite controlul bolii și crește riscul complicațiilor.

Clara DIMA