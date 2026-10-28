* Benone Moraru, primarul PSD al orașului Slănic Moldova, a fost prins în flagrant de procurorii DNA când primea 6.000 de euro * edilul este acuzat că ar fi încasat în total 21.000 de euro în legătură cu un contract pentru alimentarea cu apă potabilă

Primarul orașului Slănic Moldova, Benone Moraru (PSD), a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), sub acuzația de luare de mită. Edilul, aflat la primul mandat, ar fi primit 21.000 de euro de la reprezentantul unei firme care executa lucrări pentru refacerea alimentării cu apă potabilă a orașului.

Primarul din Slănic Moldova, prins în flagrant cu 6.000 de euro

Potrivit DNA, Benone Moraru ar fi primit banii în două tranșe, în legătură cu atribuirea, prelungirea și executarea unui contract încheiat de Primăria Slănic Moldova cu o societate comercială.

Prima plată, în valoare de 15.000 de euro, ar fi fost făcută pe 23 iulie 2026. Procurorii susțin că suma a fost oferită de reprezentantul firmei care avea contractul cu administrația locală.

Trei luni mai târziu, pe 27 octombrie, aceeași persoană i-ar fi remis primarului încă 6.000 de euro. Anchetatorii au intervenit în momentul predării banilor și au constatat infracțiunea flagrantă.

În total, suma pe care edilul este acuzat că ar fi primit-o drept mită ajunge la 21.000 de euro.

Contract de peste 1,46 milioane de lei pentru alimentarea cu apă

Ancheta DNA vizează un contract de prestări servicii încheiat în 2025 între Primăria Slănic Moldova și o societate comercială, în valoare de 1.464.349,43 lei.

Contractul avea ca obiect intervenții de primă urgență pentru refacerea capacității de alimentare cu apă potabilă din dren a orașului Slănic Moldova, județul Bacău.

Potrivit procurorilor Anticorupție, presupusa mită avea legătură atât cu atribuirea și prelungirea contractului, cât și cu executarea lucrărilor.

Un detaliu important din anchetă privește momentul primei plăți. La 23 iulie 2026, când primarul ar fi primit cei 15.000 de euro, o parte dintre lucrările realizate de societatea comercială fusese deja decontată de administrația locală.

Cine este primarul PSD din Slănic Moldova

Benone Moraru a câștigat alegerile locale din iunie 2024, candidând din partea Partidului Social Democrat. Acesta se află la primul mandat de primar al orașului Slănic Moldova, stațiune turistică din județul Bacău.

Reținerea edilului intervine la aproximativ doi ani de la preluarea mandatului și privește un contract public destinat unei infrastructuri esențiale pentru comunitate: alimentarea cu apă potabilă. Slănic Moldova nu are în prezent un viceprimar, situație care poate complica temporar exercitarea atribuțiilor administrative dacă instanța dispune arestarea preventivă.

Decizia Tribunalului București privind solicitarea DNA este următoarea etapă a dosarului.

Mihai VANCEA