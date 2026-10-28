* insolvențele cresc în Iași, în timp ce numărul firmelor nou-înființate scade * taxele, costurile de funcționare și dificultățile de finanțare pun presiune pe micii antreprenori

Tot mai multe afaceri din Iași întâmpină dificultăți financiare, iar statisticile confirmă o deteriorare a unor indicatori economici. În primele nouă luni din 2026, 183 de firme și profesioniști au intrat în insolvență, cu 15,1% mai mulți decât în perioada similară a anului trecut. Alte 2.326 de afaceri au fost radiate. În spatele cifrelor se află o combinație de costuri ridicate, presiune fiscală, consum prudent și acces dificil la finanțare.

Peste 2.300 de radieri în nouă luni

Datele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) arată că, între ianuarie și septembrie 2026, în județul Iași au fost radiate 2.326 de firme și profesioniști, față de 2.281 în aceeași perioadă din 2025. În paralel, numărul înmatriculărilor a scăzut cu 13,7%, de la 4.661 la 4.023. Cea mai accentuată reducere s-a înregistrat în cazul societăților cu răspundere limitată: doar 2.001 SRL-uri noi, cu 31,8% mai puține decât anul trecut.

Insolvențele au crescut de la 159 la 183 de cazuri. În schimb, dizolvările și suspendările de activitate au scăzut, semn că dificultățile nu afectează uniform mediul de afaceri.

Taxele și cheltuielile reduc profitabilitatea

Pentru firmele mici, principala vulnerabilitate este diferența dintre cheltuielile lunare și încasările efective. Chiriile, utilitățile, salariile, contribuțiile și costurile administrative trebuie acoperite indiferent de volumul vânzărilor.

Presiunea fiscală și creșterea cheltuielilor reduc marjele de profit. În același timp, clienții devin mai atenți la cheltuieli, iar antreprenorii nu pot transfera întotdeauna costurile suplimentare în prețurile produselor și serviciilor.

Pentru magazinele independente, restaurantele mici și firmele de servicii, câteva luni cu venituri sub așteptări pot compromite stabilitatea financiară.

Comerțul și construcțiile, printre sectoarele vulnerabile

La nivel național, comerțul a înregistrat 1.587 de insolvențe în 2025, urmat de construcții, cu 1.374 de cazuri, și transporturi și depozitare, cu 797.

În Iași, 256 de firme și profesioniști au intrat în insolvență în 2025, față de 305 în 2024. Creșterea raportată în 2026 arată însă o nouă presiune asupra mediului economic local.

Situația diferă între domenii. Comerțul depinde de puterea de cumpărare, construcțiile de continuitatea contractelor, iar transporturile de costurile operaționale și de termenele de plată.

Lipsa finanțării accelerează închiderea afacerilor

Accesul la credite reprezintă o altă dificultate pentru întreprinderile cu capital redus. Băncile evaluează profitabilitatea, datoriile și capacitatea de rambursare, iar firmele cu rezultate financiare slabe pot întâmpina obstacole în obținerea finanțării.

În lipsa lichidităților, antreprenorii amână investițiile, reduc personalul sau restrâng activitatea. Uneori, închiderea devine singura opțiune.

Economia locală pierde mai mult decât firme

Radierea unei societăți nu înseamnă automat faliment. Unele afaceri se închid voluntar, altele își suspendă activitatea, iar o parte ajung în insolvență.

Consecințele pot depăși însă bilanțul antreprenorului: locuri de muncă pierdute, furnizori afectați și spații comerciale neocupate.

Deși în Iași continuă să apară afaceri noi, scăderea accentuată a înmatriculărilor de SRL-uri ridică semne de întrebare privind încrederea antreprenorială. Miza economiei locale nu este doar înființarea unor firme, ci capacitatea acestora de a supraviețui și de a crea locuri de muncă stabile.

Dan DIMA