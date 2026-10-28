Un inginer topograf vrea să-i ajute pe ieșeni să găsească oameni de încredere pentru copii

A plecat la muncă în străinătate, s-a întors acasă și a lansat o inițiativă pentru familiile din Iași. Eusebiu Damoc, inginer topograf de formație, a creat Tutoro, o platformă locală prin care părinții pot găsi persoane și specialiști pentru îngrijirea, educația și sprijinul copiilor, dar și pentru alte servicii de care au nevoie în viața de zi cu zi.

De la mentori after-school, bone și meditatori până la psihologi, servicii de curățenie și medici stomatologi pentru copii, platforma își propune să aducă familiile mai aproape de prestatorii locali.

Ideea a pornit de la o problemă pe care o cunosc mulți părinți

După mai mulți ani de muncă în Anglia și în alte țări, Eusebiu Damoc a revenit în Iași și a decis să construiască un serviciu pornind de la una dintre cele mai importante preocupări ale familiilor: găsirea unor persoane de încredere cărora să le poată încredința copiii. „Am muncit mulți ani departe de casă și am văzut cât de greu este să ai încredere în cineva care are grijă de copilul tău, când nu ești lângă el. M-am întors în Iași și am vrut să fac un loc în care părinții să știe cu cine vorbesc”, spune fondatorul Tutoro.

Platforma se adresează familiilor care caută sprijin pentru activitățile de după școală, pregătirea suplimentară a copiilor sau îngrijirea acestora, dar și celor care au nevoie de servicii oferite de specialiști.

Potrivit prezentării făcute de inițiator, prestatorii își creează propriile profiluri pe Tutoro, iar platforma le solicită documentele și calificările înainte ca acestea să fie publicate.

Părinții pot consulta și compara profilurile disponibile, apoi pot lua legătura direct cu persoana care corespunde nevoilor familiei.

Un element important al proiectului este accentul pus pe comunitatea locală. Tutoro își propune să conecteze familiile din Iași cu studenți interesați să ofere meditații, specialiști care caută colaborări și persoane care pot furniza servicii în apropierea locuinței.

O inițiativă locală, deschisă colaborărilor

Fondatorul spune că este deschis colaborărilor cu instituții de învățământ, asociații de părinți, organizații neguvernamentale și publicații locale.

Deocamdată, inițiativa este prezentată ca o platformă construită pentru Iași, cu obiectivul de a facilita accesul familiilor la servicii locale și de a crea legături directe între părinți și prestatori.

Pentru părinți, provocarea nu este doar să găsească un serviciu disponibil, ci și să identifice persoana potrivită pentru nevoile familiei. Tutoro încearcă să răspundă acestei nevoi prin reunirea mai multor categorii de servicii într-un singur loc. Carmen DEACONU