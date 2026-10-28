Delegație din Hertsmere, pol al industriei cinematografice britanice, în vizită la Iași

Iașul își consolidează relațiile internaționale și mizează pe noi parteneriate economice, culturale și educaționale cu Marea Britanie. Primăria Municipiului Iași a primit prima delegație oficială a districtului Hertsmere, condusă de primarul Parveen Rani și de președintele Consiliului Local, Jeremy Newmark, în urma acordului de cooperare aprobat de aleșii locali.

Vizita deschide calea unor colaborări între administrațiile celor două comunități, dar și între mediul de afaceri, universități și sectorul IT. Un punct important al discuțiilor îl reprezintă potențialul industriei cinematografice din Hertsmere, unde se află celebrele studiouri Elstree Studios și BBC Elstree.

IT-ul ieșean, universitățile și industria filmului, în centrul colaborării

Primarul Mihai Chirica susține că Iașul și Hertsmere au perspective comune de dezvoltare, bazate pe inovație, diversitate și valorificarea patrimoniului cultural.

„Discuțiile noastre au confirmat că Iașul și Hertsmere împărtășesc aceeași viziune: suntem motoare de dezvoltare bazate pe inovație, diversitate și o moștenire culturală importantă”, a declarat edilul.

Potrivit acestuia, una dintre direcțiile urmărite este conectarea sectorului IT și a universităților ieșene cu oportunitățile oferite de districtul britanic, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul producției cinematografice.

Autoritățile vor să încurajeze, totodată, schimburile economice bilaterale și dezvoltarea unor parteneriate academice. Concretizarea acestor direcții va depinde de proiectele și colaborările care vor fi dezvoltate în perioada următoare.

Diaspora românească, o punte între Iași și Hertsmere

Un rol important în apropierea celor două comunități îl are și diaspora românească. Mihai Chirica a subliniat că românii se numără printre cele mai numeroase comunități de rezidenți din regiune, iar legăturile create de aceștia pot contribui la dezvoltarea unor relații durabile.

„Acest acord va genera oportunități reale în ambele sensuri”, a afirmat primarul Iașului, referindu-se la perspectivele de cooperare economică, educațională și culturală.

Prima vizită oficială a delegației Hertsmere marchează astfel începutul unei noi etape în relațiile dintre cele două comunități. De urmărit ce proiecte concrete vor rezulta din acord și în ce măsură acestea vor aduce beneficii mediului de afaceri, universităților și locuitorilor Iașului. Carmen DEACONU