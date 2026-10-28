Banii de la Polivalentă merg la Șoseaua Bucium. Primăria vrea să termine lucrările în decembrie

Șoseaua Bucium primește o suplimentare de peste 3 milioane de lei din împrumutul de 150 de milioane contractat de Primăria Iași de la BRD. Municipalitatea vrea să redistribuie fondurile alocate mai multor investiții, astfel încât să acopere costurile actualizate pentru modernizarea arterei și să poată încheia lucrările până la 31 decembrie 2026.

Proiectul de hotărâre inițiat de primarul Mihai Chirica prevede majorarea finanțării pentru Șoseaua Bucium de la 31,97 milioane de lei la 35,05 milioane de lei. Diferența este de 3.081.854,05 lei, după actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției.

Șoseaua Bucium ia bani în plus. Sala Polivalentă pierde peste 3 milioane

Potrivit documentației, suma suplimentară va fi asigurată prin redistribuirea banilor din același împrumut contractat de municipalitate de la BRD – Groupe Société Générale, în baza contractului de credit din 24 mai 2024.

Cea mai mare modificare vizează finanțarea Sălii Polivalente din Iași, pentru care suma alocată din credit ar urma să scadă cu 3.081.854,05 lei, de la 75,06 milioane de lei la 71,98 milioane de lei.

În schimb, alocările pentru celelalte două obiective din tabel rămân neschimbate: Stadionul Municipal Iași - 729.333,47 lei, Modernizarea Bulevardului Poitiers - 42.239.034,09 lei.

Astfel, municipalitatea nu propune majorarea împrumutului, ci schimbarea modului în care sunt repartizați banii între investițiile incluse în programul de finanțare.

150 de milioane de lei, aceeași valoare totală

După modificare, valoarea totală a cheltuielilor finanțate din împrumut rămâne de 150 de milioane de lei. Banii sunt împărțiți între Stadionul Municipal, Bulevardul Poitiers, Șoseaua Bucium și Sala Polivalentă.

Documentația justifică realocarea prin necesitatea suplimentării fondurilor pentru modernizarea Șoselei Bucium, în urma actualizării indicatorilor tehnico-economici, astfel încât proiectul să poată fi finalizat până la sfârșitul anului 2026.

Proiectul urmează să fie analizat și supus aprobării Consiliului Local Iași. Carmen DEACONU